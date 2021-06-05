İtalya’da iklim eylemcileri hükûmete dava açtı 0:00 / 0:00

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Davacılar, mahkemenin İtalya’daki Mario Draghi hükûmetine daha iddialı iklim politikaları benimsemesi için baskı uygulamasını istiyor.

İklim eylemcilerinin hükûmete eylemsizlik nedeniyle dava açması, ülkede türünün ilk yasal örneği olarak gösteriliyor.

Guardian’ın haberine göre, 203 davacının açtığı dava, cumartesi günü Roma’da görülecek. Mahkemenin, Başbakan Mario Draghi liderliğindeki hükûmete daha iddialı iklim değişikliği politikalarını benimsetmek için karbon emisyonlarını azaltma hedefini arttırması yönünde baskı uygulaması bekleniyor.

Eylemcilerden biri, İtalyan hükûmetinin, nüfusunu, iklim değişikliğinden koruma yükümlülüğünü yerine getirmemekle suçladı. İtalyan hükûmetinin bununla yüzleşmesi gerektiğini söyledi.

İklim eylemcileri, ayrıca İtalya’da karbon emisyon azaltma hedeflerinin bugünkü hedeften üç katı daha fazla çıkarılmasını da talep ediyor.

2019'da İtalya, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarının azaltılması için yüzde 33'lük bir hedef koymuştu.