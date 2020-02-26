Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-Yaşam

İtalya’da İSaloni Mobilya Fuarı koronavirüs sebebiyle ertelendi

Dünyanın en büyük mobilya fuarı olarak nitelendirilen ve 21 – 26 Nisan tarihlerinde İtalya’nın Milano kentinde düzenlenmesi beklenen İSaloni Mobilya Fuarı Korona Virüs tehdidi nedeniyle Haziran ayına ertelendi.

isaloni
HABERTURK.COM

Dünyanın en büyük mobilya fuarlarından biri olan ve 21-26 Nisan tarihlerinde İtalya’nın Milano kentinde düzenlenmesi beklenen İSaloni Mobilya Fuarı, koronavirüs tehdidi nedeniyle haziran ayına ertelendi.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği'nden (MOSDER) yapılan açıklamada, İSaloni yetkilileri tarafından Twitter hesabı aracılığı ile “Durmayacağız, duramayız… Nisan ayında gerçekleşmesi planlanan İSaloni Fuarı 16-21 Haziran tarihleri arasında Milano’da düzenlenecek” duyurusu yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, şunları kaydetti:

"Uluslararası Mobilya, Mobilya Aksesuarları, Mutfak, Banyo Mobilyaları ve Tasarım Fuarı olarak bilinen ve dünyanın en önemli mobilya fuarlarından biri olan İSaloni Fuarı’nın ertelenmiş olduğu bilgisini aldık. Çin’de mart ayında gerçekleşmesi beklenen CIFF Mobilya Fuarı’ndan sonra bu kez sektöre yön veren ülkelerin başında gelen İtalya'da mobilya fuarı koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Aralık ayından beri tüm dünyada iş dünyasında da olumsuz etkileyen koronavirüsün Avrupa’ya da sıçramasından sonra dünya mobilya sektöründe söz sahibi olan İtalya da yara almış oldu. Mobilya, aksesuar, mutfak mobilyaları, banyo mobilyaları ve tasarımdan oluşan İSaloni Fuarı’nın haziran ayına iptal edilmesiyle gözler bir kez daha Türkiye pazarına döndü."

Balcı, Çin Uluslararası Mobilya Fuarı’nın iptal edilmesinden sonra tüm dünyadan gelecek mobilya ithalatçıları ile yerli ihracatçı firmaları, 4-8 Mart tarihleri arasında 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı Modeko’da ağırlayacaklarını ifade ederek, "26-29 Mart tarihlerinde İstanbul İhracatçı Birlikleri’nin düzenleyeceği stantlı, ürün sergilemeli alım heyeti faaliyetleri kapsamında da yurt dışından alım heyetleri bir araya gelecek. Mobilya sektörümüz adına olumlu bir gelişme olan bu buluşma sonrasında sektörümüzün uluslararası arenada başarılı bir ivme yakalayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kuzey Marmara Otoyolu'nun önemli bir kısmı açılıyor
İŞ-YAŞAMMilyonları ilgilendiren yol açılıyor
Ve yılın ilk siparişini aldı - Haberler
İŞ-YAŞAMYılın ilk siparişini aldı
Son dakika haberi... Bakanlıktan son dakika corona virüs açıklaması - haberler
İŞ-YAŞAMBakanlıktan sınır kapısı açıklaması
Son dakika haberi! Uzay turizmi için rekor başvuru! Uzay yolculu kaç para - haberler
İŞ-YAŞAMBugün başladı! Bilet fiyatları belli oldu
Çin'den yoğun maske talebi! Maske üretimi sayısı ne kadar?- Haberler
İŞ-YAŞAMTürkiye'den istediler! 3 kat arttı
Yatırım teşvik belgesinde tarihi rekor - haberler
İŞ-YAŞAMYatırım teşvik belgesinde tarihi rekor
1231 projeye 310 milyon TL hibe
İŞ-YAŞAM1231 projeye 310 milyon TL hibe
Sarp Sınır Kapısı’ndan 2019 yılında 6 milyon 796 bin 726 yolcu giriş-çıkış yaptı
İŞ-YAŞAM7 milyona yakın yolcu giriş-çıkış yaptı
Ocakta beyaz eşya satışları yükseldi
İŞ-YAŞAMBeyaz eşya satışları arttı
Dikkat! Koronavirüsle savaşa ne kadar hazırız? - Haberler
İŞ-YAŞAMKoronavirüse ne kadar hazırız?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X