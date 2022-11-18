İtalya’da Katolik Kilisesi’nden ilk taciz raporu: Mağdur dernekleri 'çok kısıtlı ve neredeyse gülünç' buldu

Getty Images Katolik Kilisesi’nin yerel yönetim birimi olan İtalya Piskoposlar Konferansı'nda Papa Francecso konuşma yapıyor (2019)

Övgü Pınar | Roma

İtalya Katolik Kilisesi, çocuk tacizleriyle ilgili ilk kez bir rapor yayımladı. İki yıllık bir dönemde 89 vakanın incelendiği rapor, mağdurları destekleyen derneklerce yetersiz bulundu.

Katolik Kilisesi’nin yerel yönetim birimi olan İtalya Piskoposlar Konferansı’nın (CEI) bugün açıklanan raporuna göre 2020-2021 arasındaki iki yıllık dönemde 89 kişi, 68 kilise görevlisi hakkında taciz şikayetinde bulundu.

Raporda yalnızca kilise kurumlarına yapılan şikayetler ele alındı.

Bu şikayetlerin 61’i 10-18 yaşları arasında tacize uğrayan kişilerden, 16’sı 18 yaş üstü ancak ‘’savunmasız durumdaki yetişkin’’ olarak nitelenen kişilerden, 12’si ise 10 yaş altındakilerden geldi.

Söz konusu taciz vakalarının yüzde 52.8’inin yakın zamana, yüzde 47.2’sinin ise geçmiş tarihlere ait olduğu belirtildi ancak net tarihler açıklanmadı.

Şikayet başlıkları arasında ‘’uygunsuz davranış ve dil’’, ‘’dokunma’’, ‘’cinsel taciz’’, ‘’cinsel ilişki’’, ‘’pornografi’’ ve ‘’teşhircilik’’ de yer aldı.

68 fail şüphelisi arasında ise rahipler gibi din insanlarının yanı sıra Katolik kurumlarında görevli öğretmenler ve idari çalışanlar gibi ‘’laik kişilerin’’ de yer aldığı belirtildi.

CEI, 2000 yılından bu yana şikayet edilen taciz vakalarıyla ilgili ayrı bir rapor daha yayımlayacağını açıkladı. Bu raporun detayları belli olmasa da 613 vakanın ele alınacağı belirtildi.

Taciz mağdurları: 'Çok kısıtlı ve neredeyse gülünç'

Taciz mağdurlarını destekleyen dernekler ise bugün açıklanan ilk raporu çok kısıtlı ve yetersiz buldu. İtalya’da kilisedeki cinsel tacizlerin kaydını tutan Rete l’Abuso (Taciz Ağı) isimli dernek, raporu ‘’çok kısıtlı ve neredeyse gülünç’’ diye niteledi.

Raporda incelenen dönemin Covid pandemisine denk geldiğini vurgulayan dernek, ayrıca mahkemelere ve sivil toplum örgütlerine gelen şikayetlerin rapor dışı tutulmasını eleştirdi.

Dernek ayrıca, raporda tazminattan ve mağdurlara destekten söz edilmemesine de tepki gösterdi.

Derneğin kurucusu Francesco Zanardi de İtalya basınına yaptığı açıklamalarda, raporun yalnızca iki yıllık bir sürede ve yalnızca piskoposluğa bağlı kurumlara yapılan şikayetleri ele almasını eleştirdi.

Kendisi de çocukken bir din adamının tacizine uğrayan Zanardi, "Bizim veri tabanımızda 12 yıl içinde 360 vaka mevcut. Ne İtalyan kilisesi ne de yargı bizim verilerimize başvurmak istemedi, bu vahim" dedi.

Kiliseden yıllık taciz raporu vaadi

Öte yandan, bugünkü raporu açıklayan İtalyan Piskoposlar Konferansı (CEI) Genel Sekreteri Monsenyör Giuseppe Baturi, bundan böyle tacizler konusunda düzenli olarak her yıl bir rapor hazırlayacaklarını belirtti.

CEI Çocukların ve Savunmasız Kişilerin Korunması birimi başkanı Başpiskopos Lorenzo Ghizzoni de, taciz mağdurlarını şikayetçi olmaya teşvik ettiklerini söyledi.

Ghizzoni, "Artık kirli çamaşırların ev içinde temizlenmesine son verme vakti geldi" dedi.