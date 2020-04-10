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İtalyada koronavirüs salgınına karşı uygulanan karantina tedbirlerinin süresi uzatıldı

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 1 aydır karantina altında olan İtalya'da, karantina tedbirlerinin 3 Mayıs'a kadar uzatıldığı açıklandı.

İtalya
AA

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 1 aydır uygulanan sıkı karantina tedbirleri, 3 Mayıs’a kadar uzatıldı.

Başbakan Giuseppe Conte, Başbakanlık Sarayı Chigi’de düzenlediği basın toplantısında, ülkede 7 haftadır devam eden Kovid-19 acil durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede 10 Mart’tan bu yana uygulanan sıkı karantina tedbirleriyle ilgili konuşan Conte, "Tedbirler, meyvesini veriyor. Kısıtlayıcı tedbirleri, 3 Mayıs’a kadar uzatıyoruz. Bu zor bir karar ancak gerekli. Burada tüm siyasi sorumluluğu üstleniyorum. Şimdi vazgeçersek elde ettiğimiz bütün olumlu sonuçları kaybederiz ve başa dönme riskiyle karşı karşıya kalırız." ifadelerini kullandı.

"2. AŞAMAYA GEÇİŞ İÇİN ÇALIŞMALAR ÇOKTAN BAŞLADI" 

Conte, 3 Mayıs’tan sonra ihtiyatlı biçimde kademeli açılış yapmayı ümit ettiğini dile getirirken, kademeli açılış olarak daha önce tanımladığı "2. aşama"ya geçiş için çalışmaların çoktan başladığını aktardı.

İkinci aşamaya yönelik uzman bir ekip ve iş yerlerindeki güvenlik protokolü gibi detayların belirleneceği detaylı programlamanın gerektiğini anlatan Conte, "Eğer 3 Mayıs'tan önce koşullar oluşursa, buna göre harekete geçeceğimize söz veriyorum." dedi.

Conte, alışveriş, iş ya da sağlık gibi geçerli bir neden olmadan evden ayrılmanın yasak olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

"Virüsün yeniden yayılmamasına izin veremeyiz." diyen Conte, Hristiyan aleminin bu hafta kutlayacağı Paskalya Yortusu dolayısıyla virüsün yayılmaması konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Conte, 14 Nisan’dan itibaren kırtasiye, kitapçılar, bebek ürünleri satan mağazalar ile ormancılık ve tarımla alakalı ürünler satan dükkanların açılmasına izin vereceklerini bildirdi.

AB'YE "KORONA TAHVİL" KONUSUNDA UYARI

Başbakan Conte, İtalya ile bazı AB üyesi ülkelerle aralarında anlaşmazlığa yol açan Kovid-19’un ülke ekonomilerindeki etkileriyle mücadele yöntemine ilişkin fikir ayrılığına da değindi.

Kovid-19’un ekonomik etkisiyle mücadele etmede ortak tahvil (korona tahvil) çıkarılarak yeniden borçlanmaya gidilmesi önerisinde pozisyonunu koruduğunu belirten Conte, bazı üye ülkelerin savunduğu Avro Bölgesi ülkelerine mali destek sağlamak için kurulan Avrupa İstikrar Mekanizmasından (ESM) kaynak ayrılmasına karşı olduğunu yineledi.

Conte, konuşmasına şöyle devam etti:

"Avrupa, barış dönemi boyunca hiç karşılaşmadığı bir krizle yüzleşiyor. Avrupa'nın bu kriz cevaba eurobondlarla (korona tahvil) olmalı. Kurtarma paketi eurobondlarla finanse edilmeli. İtalya, ESM’yi bu krize uygun cevap olarak görmüyor. Bunu tüm mevkidaşlarıma da söyledim. Bizim verdiğimiz mücadele, bütün Avrupa’yı ilgilendiriyor. Yeni mali araçlar için mücadelemizi sürdüreceğiz."

AB ülkelerinin dün akşam video-konferans yöntemiyle yaptığı Avro Grubu toplantısına da değinen Conte, toplantıda anlaşmaya varılan Kovid-19'un etkilerine karşı yaklaşık 540 milyar avroluk ekonomik paketini yeterli bulmadığını söyledi.

Conte, eurobond konusundaki mücadelesini AB Konseyi'nde de sürdüreceğine işaret ederek, virüsle mücadelede uygun araçlar devreye sokulmadan hiçbir şeye imza atmayacağını bildirdi.

İtalya, Fransa ve İspanya gibi salgından en fazla etkilenen ülkeler, AB ülkelerinin ortak borçlanma sistemi kurmasını talep ediyordu. Almanya ve Hollanda'nın başı çektiği ülkeler ise buna sert biçimde karşı çıkıyordu.

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