Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Avrupa
ABONE OL

İtalya’da teleferik kazasında kurtulan çocuk "velayet savaşlarının" merkezinde

İtalya'da mayıs ayında 14 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasından sağ kurtulan ve geçtiğimiz günlerde dedesi tarafından kaçırıldığı belirtilen 6 yaşındaki Eitan Biran, kazadan dört ay sonra İsrail'de.

İtalya’da teleferik kazasında kurtulan çocuk
Eitan Biran "velayet savaşlarının" merkezinde
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

BBC geçtiğimiz günlerde, İtalya'da yetkililerin, mayıs ayında teleferik kazasından sağ kurtulan tek çocuğun dedesi tarafından İsrail'e götürülmesi üzerine soruşturma başlatıldığını aktarmıştı.

İtalya'da mayıs ayında gerçekleşen ve 14 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında 6 yaşında sağ kurtulan Eitan Biran, kaza ardından ailesini kaybetmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Küçük çocuğa halası bakarken Eitan’ın İsrailli ailesi, küçük erkek kardeşi ve büyükanne ve büyükbabası teleferik kazasında hayatını kaybetmişti.

Eitan'ın İsrail'deki anne tarafındaki ailesi ise çocuğun velayetini istediği bilinirken teyzesi Gali Peleg çocuğun velayetini alacağını açıklamıştı.

Ancak çocuğun velayeti haziran ayından beri geçici olarak halası Aya Biran-Nirko’da bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde anne tarafından İtalya'ya ziyaret haklarına sahip dedesi Shmuel Peleg'in çocuğu özel bir jetle ülke dışına çıkarttığı aktarılmış, İsrailli yetkililer de olayı doğrulamıştı.

Kaçırılma iddiası ile ilgili soruşturma kapsamında Tel Aviv’de beş gün ev hapsine alınan dede Shmuel Peleg, kazadan sonra İtalya’ya taşınmış ve dedeye, torununu görme hakkı verilmişti.

NE OLMUŞTU?

11 Eylül'de dedesi tarafından oyuncak alışverişine çıkarılan çocuğun akşam eve gelmemesi üzerine Eitan Biran'ın özel bir uçakla İtalya sınırına yakın olan İsviçre'deki Lugano’dan Tel Aviv’e götürüldüğü ortaya çıkmıştı.

İsrail basınında ve uluslararası basında kaçırılma ifadesine tepki veren dede, "Olan şu ki Eitan'ı eve getirdik" ifadesini kullandı.

İtalya'da ailesinin ölmeden önce kaydettirdiği okula başlayacak olan Biran hakkında, İtalyan basını boş okul masasının fotoğraflarını yayımladı. Guardian, "Velayet savaşı çözülmekten çok uzak olduğundan, Eitan'ın masasının bir süre boş kalabileceğini" aktardı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Google ve Apple, Rusya seçimleri başlarken Navalny uygulamasını mağazalardan kaldırdı
DÜNYA Teknoloji devleri, Navalny’nin uygulamasını kaldırdı
SON DAKİKA: ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yangına karşı tarihi ağaçlar alüminyum folyo ile sarıldı
DÜNYA Yangından korumak için ağaçlara alüminyum folyo ...
BM: Nijerya'daki şiddet olayları nedeniyle 186 bin kişi komşu ülkelere sığındı
DÜNYA Nijerya'da 186 bin kişi komşu ülkelere sığındı
Galler'de İngiliz monarşisi karşıtı kampanya: Galler'in prense ihtiyacı yok
DÜNYA Galler'de monarşi karşıtı kampanya
Son dakika: SpaceX'in 4 turistle dünya çevresindeki tarihi seyahatinden ilk fotoğraf!
DÜNYA Uzay turistlerinden ilk fotoğraf!
Japonya'dan gelen cam şişedeki bir mesaj, 37 yıl sonra Hawaii'ye ulaştı
DÜNYA Japonya'dan Hawaii'ye: 37 yıllık mesaj
SON DAKİKA: İtalya'da, "Yeşil Geçiş" sertifikası çalışma hayatı için zorunlu hale getirildi
DÜNYA İtalya'da çalışma hayatına "Yeşil Geçiş" zorunluluğu
SON DAKİKA: 16 yıllık Angela Merkel dönemi sona eriyor: Almanya'da şansölye yarışı - Haberler
DÜNYA Almanya'da şansölye yarışı
SON DAKİKA: AUKUS Fransa'yı kızdırdı: Denizaltı krizinden sonra ABD-Fransa dostluk galası iptal edildi
DÜNYA AUKUS Fransa'yı kızdırdı: Dostluk galası iptal edildi
Batman’da şüpheli çanta içinden el bombası çıktı
DÜNYA Şüpheli çanta içinden el bombası çıktı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.