Eitan Biran "velayet savaşlarının" merkezinde 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

BBC geçtiğimiz günlerde, İtalya'da yetkililerin, mayıs ayında teleferik kazasından sağ kurtulan tek çocuğun dedesi tarafından İsrail'e götürülmesi üzerine soruşturma başlatıldığını aktarmıştı.

İtalya'da mayıs ayında gerçekleşen ve 14 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında 6 yaşında sağ kurtulan Eitan Biran, kaza ardından ailesini kaybetmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Küçük çocuğa halası bakarken Eitan’ın İsrailli ailesi, küçük erkek kardeşi ve büyükanne ve büyükbabası teleferik kazasında hayatını kaybetmişti.

Eitan'ın İsrail'deki anne tarafındaki ailesi ise çocuğun velayetini istediği bilinirken teyzesi Gali Peleg çocuğun velayetini alacağını açıklamıştı.

Ancak çocuğun velayeti haziran ayından beri geçici olarak halası Aya Biran-Nirko’da bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde anne tarafından İtalya'ya ziyaret haklarına sahip dedesi Shmuel Peleg'in çocuğu özel bir jetle ülke dışına çıkarttığı aktarılmış, İsrailli yetkililer de olayı doğrulamıştı.

Kaçırılma iddiası ile ilgili soruşturma kapsamında Tel Aviv’de beş gün ev hapsine alınan dede Shmuel Peleg, kazadan sonra İtalya’ya taşınmış ve dedeye, torununu görme hakkı verilmişti.

NE OLMUŞTU?

11 Eylül'de dedesi tarafından oyuncak alışverişine çıkarılan çocuğun akşam eve gelmemesi üzerine Eitan Biran'ın özel bir uçakla İtalya sınırına yakın olan İsviçre'deki Lugano’dan Tel Aviv’e götürüldüğü ortaya çıkmıştı.

İsrail basınında ve uluslararası basında kaçırılma ifadesine tepki veren dede, "Olan şu ki Eitan'ı eve getirdik" ifadesini kullandı.

İtalya'da ailesinin ölmeden önce kaydettirdiği okula başlayacak olan Biran hakkında, İtalyan basını boş okul masasının fotoğraflarını yayımladı. Guardian, "Velayet savaşı çözülmekten çok uzak olduğundan, Eitan'ın masasının bir süre boş kalabileceğini" aktardı.