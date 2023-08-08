Yüksek kâr eden bankalara ek vergi İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini faiz oranları nedeniyle bankaların elde ettiği yüksek kârlara yüzde 40 ek vergi uygulanacağını bildirdi

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, bankaların yüksek faiz oranları sebebiyle elde ettikleri yüksek kârlara ek vergi uygulayacaklarını açıkladı.

Salvini'in açıklamasına göre bankaların mevduat faizi ve kredi faizi arasındaki farktan oluşan kârlarından tek sefere mahsus olmak üzere yüzde 40 vergi alınacak.

Salvini, bu sayede elde edilen milyarlarca Euro kârdan alınacak verginin, vergi indirimleri ve konut kredisi sahiplerine mali destek sağlamak için kullanılacağını söyledi.

Salvini, "Birkaç milyondan bahsetmediğimizi anlamak için bankaların 2023'ün ilk yarısındaki kârlarına ve aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının sonucuna bakmak yeterli. Hanehalkı ve işyerlerine verilen paraların maliyeti yükselip, ikiye katlanırken, mevduat sahiplerine verilen paralar aynı oranda iki katına çıkmadı" dedi.

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KÂRIN YÜZDE 19'UNA EŞİT OLACAK

Citi analistlerinin tahminlerine göre, bir sefere mahsus bu vergi, bankaların yıl içindeki net kârının yaklaşık yüzde 19'una eşit olacak.

Yeni öngördükleri etkinin, Nisan ayındaki hesaplamalarından daha yüksek olduğunu aktaran Citi Hisse Senedi Araştırma Analisti Azzurra Guelfi, "Banka hisselerinin sermaye maliyeti üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, bu verginin bankalar için önemli ölçüde olumsuz olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Citi analistleri, bu verginin uygulanması sebebiyle İtalyan bankaları ek kârlarını azaltmak için mevduat maliyetlerini artırma yoluna başvurabileceğini ifade etti.