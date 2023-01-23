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İtalyan basını duyurdu: Fenerbahçe Oosterwolde transferde sona yaklaştı!

Fenerbahçe, sol bek pozisyonuna takviye yapmak için bir süredir Parma forması giyen Jayden Oosterwolde ile görüşüyor. Sarı-Lacivertliler futbolcuyu ikna ederken, kulübü ile görüşmeye devam ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe teklifini artırdı ve Parma ile anlaşmaya da çok yakın. İşte detaylar...

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  • İtalyan basını duyurdu: Fenerbahçe Oosterwolde transferde sona yaklaştı!

    Ara transfer döneminin başlamasıyla Fenerbahçe de transfer için harekete geçti.
  • İtalyan basını duyurdu: Fenerbahçe Oosterwolde transferde sona yaklaştı!

    İlk takviyesini Adana Demirspor'dan Samet Akaydin ile yapan Sarı-Lacivertliler, ikinci transferinde ise sol bek mevkisine yöneldi.
  • İtalyan basını duyurdu: Fenerbahçe Oosterwolde transferde sona yaklaştı!

    Fenerbahçe sol bekini Jayden Oosterwolde ile güçlendirmek için bir süredir girişimlerine devam ediyor. 
  • İtalyan basını duyurdu: Fenerbahçe Oosterwolde transferde sona yaklaştı!

    21 yaşındaki Hollandalı futbolcu ile anlaşan Sarı-Lacivertliler, Parma'yı da ikna etmeye yakın.
  • İtalyan basını duyurdu: Fenerbahçe Oosterwolde transferde sona yaklaştı!

    Forza Parma sitesinin haberine göre transfer bitme aşamasında. İtalyan basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin ilk teklifinin 5.5 milyon euro ve bonus olduğu belirtiliyor. 
  • İtalyan basını duyurdu: Fenerbahçe Oosterwolde transferde sona yaklaştı!

    Oosterwolde transferi için 10 milyon euro isteyen Parma'nın talebinden sonra ise Fenerbahçe teklifini yükseltti. 6.5 + 1.5 milyon euro'luk ikinci bir teklifle gelen Fenerbahçe transferi bitirmeye yakın.
  • İtalyan basını duyurdu: Fenerbahçe Oosterwolde transferde sona yaklaştı!

    Fenerbahçe, Parma'yı ikna etmesi durumunda 21 yaşındaki Hollandalı ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacak.
  • İtalyan basını duyurdu: Fenerbahçe Oosterwolde transferde sona yaklaştı!

    Parma Teknik Direktörü Fabio Pecchia'da ligde oynadıkları Perguia maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında Oosterwolde transferi için Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladı. 
  • İtalyan basını duyurdu: Fenerbahçe Oosterwolde transferde sona yaklaştı!

    Oosterwolde bu sezon Parma formasıyla çıktığı 19 maçta 1 gol attı. 

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