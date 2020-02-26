1927'de kurulan Roma, kulübün çoğunluk hisselerini satmak için ABD'li milyarder Dan Friedkin'in sahibi olduğu Friedkin Group ile satış görüşmeleri yapıyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre taraflar anlaşmaya çok yakın ve şubat ayı sonuna kadar kulübün satışı resmileşecek!

Financial Times, Aralık 2019'da milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin’in formasını giydiği İtalya Serie A takımlarından Roma’nın borçlarıyla birlikte 750 milyon avroya Friedkin Group’a satılması için anlaşmaya yakın olunduğunu duyurmuştu.

Milano borsasında işlem gören Roma’nın hisseleri açılışta yüzde 10’a yakın değer kazandıktan sonra TSİ 15.42’de yüzde 4,87 artış ile işlem görüyor.