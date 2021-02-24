İtalyan basını: Libya'da avantajlı olan tek güç Türkiye

AA

Star'da yer alan habere göre Libya'da yapılan seçimler sonrası İtalya basını bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili çarpıcı bir analiz yazısı kaleme aldı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye'nin desteğiyle darbeci Hafter'in 14 aylık kuşatmasını kırdığını belirten İtalyan basını, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Hafter karşısında çatışmanın dengesini tersine çevirdiğini yazdı.

İtalya ile Türkiye arasındaki rekabeti Suriye'deki Rusya ve İran rekabetine benzeten İtalyan basını, Türkiye'nin Libya'da önemli rol üstlendiğini ve bu rolün Libya'nın yeniden tanımlanmasında belirleyici olacağından bahsetti.

Türkiye ve İtalya'nın rekabet konusunda birbirlerini dışlamaması ve iki ülkenin ortak çıkara dayalı işbirliğini güçlendirmesi gerektiği ifade edildi.

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin Türkiye'ye yakınlığına dikkat çeken İtalya basını "Avantaj konumunda olan tek yabancı güç, bir kez daha Türkiye'dir" yorumunda bulundu.