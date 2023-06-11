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İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu yorumu: Gölgede kaldı

İngiltere'nin Manchester City takımının, İtalyan ekibi Inter'i 1-0 yendiği İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali, İtalyan basınında geniş şekilde yer buldu.

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AA / HABERTURK.COM
  • İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu yorumu: Gölgede kaldı

    İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final maçında sahadan yenilgiyle ayrılan Inter'in performansı İtalyan basınının manşetlerine de yansıdı.
  • İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu yorumu: Gölgede kaldı

    Corriere dello Sport gazetesi "Böyle değil" manşetiyle duyurduğu karşılaşma için "Guardiola Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırıyor, ama Inter de sahadan alkışlarla ayrılıyor." ifadesini kullanırken, iç sayfalarda da mavi-siyahlı takımın "Finalde meydan okuyan bir performans sergilediğini" belirtti.
  • İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu yorumu: Gölgede kaldı

    İtalyan takımının performansıyla Manchester City'i salladığını yazan haberde, Federico Dimarco'nun üst direkten dönen pozisyonu, Lautaro Martinez ile Romelu Lukaku'nun kaçırdıkları gol fırsatlarının ardından finalin gözyaşı ile bittiği kaydedildi.
  • İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu yorumu: Gölgede kaldı

    Gazete, bu sezon UEFA’nın organize ettiği Avrupa Konferans Ligi'nde Fiorentina'nın, Avrupa Ligi'nde Roma'nın ve son olarak da Şampiyonlar Ligi'nde Inter'in finalde kaybettiğine dikkati çekerek, "İtalya, Avrupa'da üst üste 3. finalini de kaybetti." diye yazdı.
  • İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu yorumu: Gölgede kaldı

    İstanbul'daki final organizasyonun da değerlendirildiği gazetede, final için statta "çılgınca bir enerjinin" olduğu belirtilerek, "Açılış törenindeki 6 dakikalık yüksek kalitedeki müzik, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) finali Super Bowl'un devre arası şovlarına göz kırpan bir gösteriydi." ifadesi kullanıldı.
  • İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu yorumu: Gölgede kaldı

    Haberde, final öncesi üç uluslararası çapta sanatçının sahne aldığına dikkat çekilirken, piyanist Adam Gyorgy'nin de yeni bir aranjmanla Şampiyonlar Ligi marşını takımlar sahaya çıkarken seslendirdiği kaydedildi.
  • İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu yorumu: Gölgede kaldı

    Gazeteki haberde, Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun da "harika tekniğini" göstermek için az zamanı olduğunu, sahada az boşluk bulabildiğini "orta sahada biraz gölgede kaldığı" değerlendirmesinde bulunuldu.
  • İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu yorumu: Gölgede kaldı

    Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın ise "saha içinde her zamankinden daha az parlasa da takımı yönettiği" yorumu yapıldı.
  • İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu yorumu: Gölgede kaldı

    La Gazzetta dello Sport, Inter'in "Devler Ligi" finalini kaybetmesini, "Şampiyonun gözyaşları" manşetiyle verirken, mavi-siyahlıların yenilse de rakibine karşı denk bir mücadele sergilediğini yazdı.
  • İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu yorumu: Gölgede kaldı

    Gazetenin haberinde, maç öncesi Manchester City'nin baskın ve hücum eden taraf olacak gibi görüldüğünü ama Inter'in bunu önlediği yorumu yapıldı.
  • İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu yorumu: Gölgede kaldı

    Interli Francesco Acerbi'nin, Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland'ı kilitlediğini, buna karşın Romelu Lukaku ile Lautaro Martinez'in hatalarının ve kaçırdıklarının İtalyan temsilcisi için belirleyici olduğu kaydedildi.
  • İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu yorumu: Gölgede kaldı

    Gazete, Interli milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun evinde final oynamanın gerginliğini yaşadığını ve kendisi için acı verici bir final mücadelesi olduğunu yazdı.
  • İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu yorumu: Gölgede kaldı

    Manchester City'nin Türk kökenli kaptanı İlkay Gündoğan'ın da dün akşam "en iyi performansında olmadığını" kaydetti.
  • İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu yorumu: Gölgede kaldı

    Tuttosport gazetesi de "Inter'in rüyası kesintiye uğradı" manşetiyle Inter'in Manchester City'e Şampiyonlar Ligi finalini kaybettiğini aktarırken, buna karşın rakibiyle denk şekilde mücadele ettiği değerlendirmesinde bulundu.
  • İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu yorumu: Gölgede kaldı

    Gazetenin maçla ilgili haberlerinde, Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu nedeniyle Türk futbolseverlerin de İtalyan ekibini desteklediği, bu şekilde "İstanbul'da geceye hakim rengin mavi-siyah" olduğu kaydedildi.
  • İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu yorumu: Gölgede kaldı

    La Stampa gazetesi de Inter'in dün akşamki performansıyla yenilmesine rağmen İstanbul'dan başı dik şekilde ayrıldığı yorumunu yaptı.

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