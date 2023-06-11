İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu yorumu: Gölgede kaldı

Corriere dello Sport gazetesi "Böyle değil" manşetiyle duyurduğu karşılaşma için "Guardiola Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırıyor, ama Inter de sahadan alkışlarla ayrılıyor." ifadesini kullanırken, iç sayfalarda da mavi-siyahlı takımın "Finalde meydan okuyan bir performans sergilediğini" belirtti.