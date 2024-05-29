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        Haberler Dünya İtalyan belediye başkanı, belediye binasına Filistin bayrağı astı

        İtalyan belediye başkanı, belediye binasına Filistin bayrağı astı

        İtalya'nın Bologna kentinde belediye başkanı Matteo Lepore, belediye binasının ön cephesine "Ateşkes" yazan bir pankart ve Filistin bayrağı koydu. Lepore, Gazze Şeridi'ne yapılan saldırıların sonlandırılması halinde İsrail bayrağını da asacağını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 18:55 Güncelleme: 29.05.2024 - 18:55
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        İtalyan başkan Filistin bayrağı astı
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        İtalya'nın kuzeyindeki Bologna kentinde, belediye başkanı Matteo Lepore, belediye binasına Filistin bayrağı astı.

        İtalyan basınındaki haberlere göre, Bologna Belediye Başkanı Lepore, belediye binasının ön cephesine "Ateşkes" yazan bir pankart ve Filistin bayrağı koydu.

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        Lepore, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihsel olarak barışa, şiddet karşıtlığına ve insan haklarının korunmasına bağlı bir belediyenin başkanı olarak, şehrimizde mümkün olan en büyük sosyal uyumu temin etmek için tavır almak ve harekete geçmek bir yükümlülüktür. Bu nedenle D'Accursio sarayından ateşkes isteyen pankartın yanında Filistin bayrağı asarak, mağdurların ve insan haklarının yanında yer alıyoruz. Sessiz kalamayız." ifadesini kullandı.

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        Lepore, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarını sonlandırması halinde İsrail bayrağını da asacağını söyledi.

        Bu arada, Bologna kentinde dün de yaklaşık bin kişilik bir grup, "Gazze'de soykırım dursun" çağrısıyla Filistinlilere destek ve dayanışmalarını göstermek için Bologna Merkez Tren İstasyonu'nda rayların üzerinde protesto düzenlemişti.

        Bu protesto nedeniyle tren seferlerinde gecikmeler ve iptaller yaşanmıştı.

        Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, protestoculara "tolerans gösterecek durumda olmadıklarını" belirterek, sert tepki göstermişti.

        *Haberin görseli Matteo Lepore'nin Facebook hesabından servis edilmiştir.

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        #italya
        #Filistin
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