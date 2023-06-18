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İtalyan devi Sacha Boey'un peşinde! İşte Galatasaray'ın planı...

Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Sacha Boey için İtalyan devi de devreye girdi. Sarı-kırmızılı yönetim ise Fransız sağ bek hakkındaki transfer planını belirledi.

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  • İtalyan devi Sacha Boey'un peşinde! İşte Galatasaray'ın planı...

    Şampiyon Galatasaray'ın birçok oyuncusu, geride kalan sezon sergiledikleri performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. 
  • İtalyan devi Sacha Boey'un peşinde! İşte Galatasaray'ın planı...

    Sarı-kırmızılılar, beklenen seviyelerde teklif gelmesi halinde bazı futbolcularla yollarını ayıracak.
  • İtalyan devi Sacha Boey'un peşinde! İşte Galatasaray'ın planı...

    Galatasaray'da transfer piyasasının en dikkat çeken isimlerinden biri de Sacha Boey...
  • İtalyan devi Sacha Boey'un peşinde! İşte Galatasaray'ın planı...

    Geçen sezon başında takımdan ayrılması gündeme gelen 22 yaşındaki sağ bek, sergilediği performansla kısa sürede takımın vazgeçilmez ismi haline geldi.

     
  • İtalyan devi Sacha Boey'un peşinde! İşte Galatasaray'ın planı...

    Kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Boey, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesine girdi. 
  • İtalyan devi Sacha Boey'un peşinde! İşte Galatasaray'ın planı...

    İngiliz ekipleri Arsenal ve Newcastle United, Boey için tekliflerini Galatasaray'a iletirken, yıldız isme bir talip daha çıktı.
  • İtalyan devi Sacha Boey'un peşinde! İşte Galatasaray'ın planı...

    JUVENTUS DA DEVREDE

    İtalyan devi Juventus'un da Sacha Boey ile ilgilenen kulüpler arasına girdiği öğrenildi.
  • İtalyan devi Sacha Boey'un peşinde! İşte Galatasaray'ın planı...

    Juventus'ta forma giyen futbolcuları gündemine alan Galatasaray'ın Boey'u takasta kullanabileceği gelen haberler arasında...
  • İtalyan devi Sacha Boey'un peşinde! İşte Galatasaray'ın planı...

    Takas olmaması halinde ise sarı-kırmızılılar Boey için en az 20 milyon euro bonservis bedeli talep edecek. 
  • İtalyan devi Sacha Boey'un peşinde! İşte Galatasaray'ın planı...

    Galatasaray formasıyla iki sezonda toplam 52 maça çıkan Boey, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 4 de asist yaptı. 
  • İtalyan devi Sacha Boey'un peşinde! İşte Galatasaray'ın planı...

    Cimbom'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Boey'in güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro olarak gösteriliyor. 

     
  • İtalyan devi Sacha Boey'un peşinde! İşte Galatasaray'ın planı...

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