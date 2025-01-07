Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer İtalyan devinden Arda Güler harekatı! - Futbol Haberleri

        İtalyan devinden Arda Güler harekatı!

        İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler için flaş bir transfer iddiası öne sürüldü. İtalyan ekibi Milan, genç yıldızı ara transfer döneminde kadrosuna katmak için harekete geçti. Eflatun-beyazlılar, Arda Güler için kararını verdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 17:06 Güncelleme: 07.01.2025 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Real Madrid deplasmanda Deportiva Minera'ya konuk oldu. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 5-0 kazanırken, milli oyuncumuz Arda Güler 2 gol kaydetti.

        2

        İspanyol basını milli yıldızdan övgüyle bahsederken, flaş bir iddia öne sürüldü.

        3

        Fichajes'in haberine göre; Serie A devi Milan, ara transfer döneminde Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

        4

        Milan Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun, genç yıldızı çok beğendiği ve uygulamak istediği oyun sistemine çok uygun olduğunu düşündüğünü belirtildi.

        5

        Orta sahanın birçok bölgesinde verimli bir performans sergileyen Arda'nın, Milan'ın sistemine çabuk uyum sağlayacağı yazıldı.

        6

        Real Madrid'de yeteri kadar süre bulamayan milli futbolcunun, Milan için lüks bir transfer olacağı ve İspanyol ekibine daha güçlü dönmesi için fırsat olabileceği aktarıldı.

        7

        Öte yandan Real Madrid yönetiminin, Arda Güler'in potansiyeline inandığı ve kulüpte kalmasının daha doğru olacağını düşündüğü için ayrılığa sıcak bakmadığı öne sürüldü.

        8

        SEZON KARNESİ

        Bu sezon 21 maçta 676 dakika forma giyen milli yıldız, 3 kez ağları havalandırırken, 3 kez de gol pası verdi.

        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Af gündemimizde yok"
        "Af gündemimizde yok"
        Tatil sitesinde dehşet! Peş peşe öldüler!
        Tatil sitesinde dehşet! Peş peşe öldüler!
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        İstanbul'da sürücülerin 105 saati trafikte geçiyor!
        İstanbul'da sürücülerin 105 saati trafikte geçiyor!
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        Ayrıldığı erkek arkadaşını 'tacizci' diye paylaşan kadına hapis!
        Ayrıldığı erkek arkadaşını 'tacizci' diye paylaşan kadına hapis!
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!