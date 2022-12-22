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İtalyan hükümeti, ITA Hava Yolları'nın özelleştirilmesi konusunda kararname çıkardı

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, bayrak taşıyıcı hava yolu firması ITA'nın özelleştirilmesi konusunda adım atarak azınlık hissesinin satışına onay veren kararnameyi kabul etti

İtalyan hükümeti, ITA Hava Yolları'nın özelleştirilmesi konusunda kararname çıkardı
AA

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, hükümetin onay verdiği özelleştirme süreciyle ITA Hava Yolları'na katılma konusunda favori adaylardan biri olarak anılan Almanya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu firması Lufthansa'nın önü açıldı. Bu karar doğrultusunda, ITA'nın azınlık hisselerinin Lufthansa'ya satışına yeşil ışık yakıldı.

Alman firmasının, ilerleyen dönemde sermaye artırımına giderek şirketi kontrol altına alabileceği de basına yansıdı.

Corriere della Sera gazetesinin haberinde de başlangıçta Lufthansa'nın yüzde 40'lık hisseye sahip olabileceği kaydedildi. Haberde, Ekim 2021'de kurulan ITA için İtalyan hükümetinin bugüne kadar 1,12 milyar avro yatırım yaptığı belirtildi.

ITA Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Fabio Lazzerani, yaptığı açıklamada, "Son 20 yılda ilk kez İtalyan bayrak taşıyıcısının bütçesindeki gelir kalemi maliyet kalemini aştı." dedi.

ITA Hava Yolları, Ekim 2021'de mali desteklerle ayakta duran 75 yıllık Alitalia hava yolunun kapanmasının ardından kurulmuştu.

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