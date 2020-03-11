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İtalyan hükümeti, koronavirüs için 25 milyar avro kaynak ayırdı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için hükümetin 25 milyar avroluk acil durum kaynağı ayırdığını bildirdi.

İtalyan hükümeti, koronavirüs için 25 milyar avro kaynak ayırdı
AA

İtalyan hükümeti, koronavirüs için 25 milyar avro kaynak ayırdı

- Başbakan Giuseppe Conte: - "Bu paket hemen kullanmak için değil. Aksine bu acil durumun tüm zorluklarıyla yüzleşmek için 25 milyar avroluk olağanüstü bir kaynak ayırdık"

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için hükümetin 25 milyar avroluk acil durum kaynağı ayırdığını bildirdi.

Conte, başbakanlık sarayı Chigi'de, Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri ile düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsün ekonomideki etkileri ve sağlık hizmetlerine yönelik yeni ekonomik tedbirleri açıkladı.

Koronavirüsle mücadele ve ekonomiye destek için yeni paketin detaylarını paylaşan Conte, "Bu paket hemen kullanmak için değil. Aksine bu acil durumun tüm zorluklarıyla yüzleşmek için 25 milyar avroluk olağanüstü bir kaynak ayırdık." dedi.

Conte, AB'nin İtalya'nın bütçe esnekliği talebine yönelik yaklaşımından da memnun olduğunu ifade etti.

Virüsün en yaygın olduğu Lombardiya ve Piyemonte bölgelerinin yöneticilerinden gelen, Kovid-19'la etkin mücadele için tüm üretimin 15 günlüğüne durdurulması önerisine ilişkin ek kısıtlayıcı önlemleri göz ardı etmediklerini belirten Conte, "Lombardiya bölgesinin gerekli gördüğü diğer önlemleri ayrıntılı bir şekilde formüle etmesini bekliyorum. Biz dikkatli olmalıyız. Tepkilere ve duygusal taleplere yaslanamayız. Bize yol göstermesi gereken bir teknik bilimsel komite var ve onunla bir yol izlemeliyiz." şeklinde konuştu.

 

- "Koronavirüs nedeniyle kimse işini kaybetmeyecek"

 

Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri de koronavirüs krizi nedeniyle GSYH'de birkaç gerileme beklemenin makul olduğunu söyledi. Gualtieri, koronavirüs nedeniyle kimsenin işini kaybetmeyeceğini bildirdi.

Gualtieri, bütçe komisyonunda yaptığı konuşmada da, yeni paketle amaçlarının sağlık hizmetlerinin ihtiyaçlarına yanıt vermek olduğunu vurguladı.

İtalyan basınındaki haberlerde, muhalefetin de hükümetin hazırladığı 25 milyar avroluk pakete olumlu baktığı kaydedildi.

 

- Fiat-Chrysler, hafta sonuna kadar üretimini durduracak

 

Bu arada, otomobil üreticisi Fiat-Chrysler'in, koronavirüsle mücadele kapsamında İtalya'daki 3 tesisinde hafta sonuna kadar üretimi durduracağı belirtildi.

İtalya'da, 3 haftadır devam eden salgında 631 kişi hayatını kaybederken, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı da 10 bini aştı.

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