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İtalyan polisi Akdeniz'de paketler halinde 2 ton kokain buldu

İtalya Mali Polisi (Guardia di Finanza) ekiplerinin, Sicilya Adası'nın doğusunda Akdeniz'e bırakılmış paketlerde yaklaşık 2 ton kokain ele geçirdiği bildirildi.

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AA
  • İtalyan polisi Akdeniz'de paketler halinde 2 ton kokain buldu

    Mali Polisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Katanya iline bağlı mali polis ekipleri, havadan rutin kıyı kontrol faaliyetleri sırasında deniz yüzeyinde ışıklı sinyal cihazı bulunduğunu ve ağ yardımıyla bir arada tutulan çok sayıda paket olduğunu tespit etti.
  • İtalyan polisi Akdeniz'de paketler halinde 2 ton kokain buldu

    Operasyonla denizden toplanan 70 kadar pakette yaklaşık 2 ton kokain bulunduğu belirlendi.

     

     
  • İtalyan polisi Akdeniz'de paketler halinde 2 ton kokain buldu

    Denizde ele geçirilen kokaine Katanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konuldu.
  • İtalyan polisi Akdeniz'de paketler halinde 2 ton kokain buldu

    Mali polisin açıklamasında paketlerin ambalajının suda batmayan özellikte olduğu belirtildi.
  • İtalyan polisi Akdeniz'de paketler halinde 2 ton kokain buldu

    Üzerlerindeki ışıklı sinyal cihazından, güzergahtaki gemilerden biri tarafından alınmak amacıyla denize bırakılmış uyuşturucu kargosu olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

     

     
  • İtalyan polisi Akdeniz'de paketler halinde 2 ton kokain buldu

    * Haberin görselleri Associated Press ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.
  • İtalyan polisi Akdeniz'de paketler halinde 2 ton kokain buldu
  • İtalyan polisi Akdeniz'de paketler halinde 2 ton kokain buldu

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