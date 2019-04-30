Tiramisu nasıl yapılır

Tiramisu İtalya'da doğsa da evrensel bir tatlıdır. Farklı damak zevkleri olan ülkelerin bir çoğunda oldukça sevilen ve rağbet gören bir pasta türüdür. Ancak bazı ülkelerde malzemelerin bulunmaması ya da damak zevkine uygun olarak yeniden şekil almıştır. Biz sizin için orjinal İtalyan Tiramisu tarifini araştırdık. Tarife başlamadan önce Tiramisu'nun orjinalinin Mascarpone peyniri ile yapıldığını bilmelisiniz. Tiramisu tarifi ona en yakın tat olan Labne peyniri ile de yapılabilmektedir. Bu nedenle orjinal tarifimizde Labne peyniri kullanacağız.

TİRAMİSU KAÇ KALORİDİR?

Tiramise, aslında bir pasta türüdür ve buna rağmen hafif bir tatlıdır. Bir dilim Tiramisu yaklaşık 350 kaloridir. İçeriğindeki şeker oranını düşererek yemek daha sağlıklıdır.

TİRAMİSU TARİFİ

Malzemeler:

1 paket kedi dili bisküvi ya da hazır pasta keki

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 su bardağı süt

5 yemek kaşığıtoz şeker

1 bay bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı granül kahve

Kreması için;

1 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

5 yemek kaşığı toz şeker

200 gram labne peyniri

Üzeri için;

2 yemek kaşığı kakao

Nasıl yapılır?

Tiramisu yapımına krema ile başlamalısınız. Krema için; orta ateşte yumurta, şeker, un, sütü karıştırın. Giderek yoğunlaşan karışım krema kıvamını alınca ocağın altını kapayıp soğumaya bkırakın. Ara ara karıştırmak daha pürüzsüz krema elde etmenizi sağlar. Sıcak su ile granül kahveyi karıştırıp sıra sıra dizdiğiniz kedi dili bisküvilerini ya da pasta kekinin bir tabanını ıslatın. Soğuyan kremaya labne peynirini ekleyin ve bir mikser yardımıyla çırpın. Kahve ile ıslattığınız bisküvilerin üzerini krema ile kaplayın ve bir kat daha bisküvi dizin. Pastanın diğer katını kahveli karışımla ıslatın ve dikkatli bir şekilde ters çevirerek krema katının üzerine kapatın. Kalan krema ile pastanın üzerini tamamen kaplayın. Hazır olan tiramisunuzu 2 saat buzdolabında beklettikten sonra süzgeç yardımı ile üzerini kako ile kaplayıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...