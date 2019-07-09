İtalyanlar Doğu Anadolu'da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerKültür-Sanat

İtalyanlar Doğu Anadolu'da

İtalyan film şirketi Le İridi Digitali, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki tarihi yerlerinin belgeselini çekiyor

Doğu Anadolu Bölgesi

Arslantepe Höyüğü, Sultansuyu Harası, Levent Vadisi ve Sultansuyu Harası Kanyonu...
İtalyan film şirketi Le İridi Digitali, Doğu Anadolu'daki tarihi yerlerini belgesel haline getirmek üzere Türkiye'ye geldi.

İlk çekimleri Karakaya Baraj Gölü'roe gerçekleştiren Le İridi Digitali, daha sonra 1961'den bu yana İtalya Roma La Sapienza Üniversitesi tarafından düzenli olarak kazı çalışmaları yapılan Arslantepe Höyüğü'ne geçti.

Sultansuyu Harası
Sultansuyu Harası

Kültür ve Turizm Bakanlığı Roma Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından desteklenen çekimlerde ağırlıklı olarak arkeolojik alanların öne çıkarılması planlanıyor. Ekip, başta Malatya'nın yanı sıra Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin'de de tarihi ve turistik yerlerle ilgili belgesel çekimi yapacak.

Arslantepe H&ouml;y&uuml;ğ&uuml;
Arslantepe Höyüğü

Belgesel, İtalya devlet televizyonu RAI3'de 'Klimangairo' adlı programda yayınlanacak. Çekimlerle ilgili bilgi veren belgesel programının yazarı Nicola Matronardi, Arslantepe'nin İtalya'da çok iyi bilindiğini ifade ederek, Fırat ve Dicle arasındaki medeniyetleri dünyaya tanıtmayı planladıklarını aktardı.

   

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Latin müziğin divası İstanbul'a geliyor
KÜLTÜR-SANATLatin müziğin divası İstanbul'a geliyor
Aya İrini’de Karsu rüzgarı
KÜLTÜR-SANATAya İrini’de Karsu rüzgarı
İstanbul Caz Festivali'nde bu hafta
KÜLTÜR-SANATİstanbul Caz Festivali'nde bu hafta
Candan'dan 'Neşe' Yalın'dan 'Disko'
KÜLTÜR-SANATCandan'dan 'Neşe' Yalın'dan 'Disko'
Oscar'ın başkanı Türkiye'ye geldi
KÜLTÜR-SANATOscar'ın başkanı Türkiye'ye geldi
Zengin olma hayaliyle 'Ölü Yatırım'
KÜLTÜR-SANATZengin olma hayaliyle 'Ölü Yatırım'
Ozan Doğulu 'Kraliçe Elizabeth' oldu
KÜLTÜR-SANATKraliçeyi tanıdınız mı?
'Söyleyin de Beraber Gülelim'
KÜLTÜR-SANAT'Söyleyin de Beraber Gülelim'
Atakan'dan Müjdeci'ye 1 TL'lik dava
KÜLTÜR-SANATAtakan'dan Müjdeci'ye 1 TL'lik dava
Bengisu'dan yeni roman: 'Alba'
KÜLTÜR-SANATBengisu'dan yeni roman: 'Alba'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X