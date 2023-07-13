İtalyanlar duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin Becao teklifi
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Atilla Szalai'nin satılma ihtimalinin ortaya çıkmasının ardından rota yeniden Becao'ya çevrildi. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı stoper için yaptığı teklifi açıkladı.
Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaparak Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir ve Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.
Attila Szalai'nin ayrılık ihtimaline karşı kadrosuna bir stoper takviyesi daha yapmak isteyen sarı-lacivertliler, gündemine yeniden Rodrigo Becao'yu aldı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, Atalanta'nın da talip olduğu Brezilyalı savunmacı için yeniden devreye girip Udinese'ye özel bir teklif yaptı.
12 MİLYON EURO İDDİASI!
Sarı-lacivertlilerin Becao için yaptığı 7+2 milyon euroluk teklifi yükselterek 12 milyon euro ile Udinese'nin kapısını çaldığı belirtildi.
Becao için daha önce 12 milyon euroda direten İtalyan ekibinin Fenerbahçe'nin bu teklifi sonrası nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.
UDINESE BU YAZ SATACAK
Udinese'nin, önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek olan Becao'yu bedelsiz kaptırmamak için Brezilyalı oyuncuyu bu yaz satmaya sıcak bakıyor.
27 yaşındaki stoper, geride kalan sezon Serie A'da 28 maça çıkarken, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Becao, kariyerine ülkesi Brezilya'da başlarken, daha önce Bahia ve CSKA Moskova formalarını terletti.
Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kızılyıldız ile oynanan hazırlık maçının ardından transfer çalışmaları hakkında bilgi verirken, kadroya takviyelerin devam edeceğini söylemişti.
Tecrübeli çalıştırıcı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Başkanın ilgilendiğini, birkaç güne biteceğini konuşuyorduk. Başka oyuncular da aramıza katılacak. Görüşmeler devam ediyor. Bizim A ve B planlarımız var.
Sebastian Szymanski önemli bir transfer. Birkaç oyuncu daha aramıza katılabilir. Hepsi başkanımızın çalışmaları kapsamında.