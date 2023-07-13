İtalyanlar duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin Becao teklifi

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12 MİLYON EURO İDDİASI! Sarı-lacivertlilerin Becao için yaptığı 7+2 milyon euroluk teklifi yükselterek 12 milyon euro ile Udinese'nin kapısını çaldığı belirtildi.

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Becao için daha önce 12 milyon euroda direten İtalyan ekibinin Fenerbahçe'nin bu teklifi sonrası nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.