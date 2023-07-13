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        İtalyanlar duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin Becao teklifi

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Atilla Szalai'nin satılma ihtimalinin ortaya çıkmasının ardından rota yeniden Becao'ya çevrildi. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı stoper için yaptığı teklifi açıkladı.

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 10:22
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        Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaparak Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir ve Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

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        Attila Szalai'nin ayrılık ihtimaline karşı kadrosuna bir stoper takviyesi daha yapmak isteyen sarı-lacivertliler, gündemine yeniden Rodrigo Becao'yu aldı.

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        İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, Atalanta'nın da talip olduğu Brezilyalı savunmacı için yeniden devreye girip Udinese'ye özel bir teklif yaptı. 

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        12 MİLYON EURO İDDİASI!

        Sarı-lacivertlilerin Becao için yaptığı 7+2 milyon euroluk teklifi yükselterek 12 milyon euro ile Udinese'nin kapısını çaldığı belirtildi.

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        Becao için daha önce 12 milyon euroda direten İtalyan ekibinin Fenerbahçe'nin bu teklifi sonrası nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor. 

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        UDINESE BU YAZ SATACAK

        Udinese'nin, önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek olan Becao'yu bedelsiz kaptırmamak için Brezilyalı oyuncuyu bu yaz satmaya sıcak bakıyor. 

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        27 yaşındaki stoper, geride kalan sezon Serie A'da 28 maça çıkarken, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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        Becao, kariyerine ülkesi Brezilya'da başlarken, daha önce Bahia ve CSKA Moskova formalarını terletti. 

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        Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kızılyıldız ile oynanan hazırlık maçının ardından transfer çalışmaları hakkında bilgi verirken, kadroya takviyelerin devam edeceğini söylemişti. 

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        Tecrübeli çalıştırıcı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

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        "Başkanın ilgilendiğini, birkaç güne biteceğini konuşuyorduk. Başka oyuncular da aramıza katılacak. Görüşmeler devam ediyor. Bizim A ve B planlarımız var. 

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        Sebastian Szymanski önemli bir transfer. Birkaç oyuncu daha aramıza katılabilir. Hepsi başkanımızın çalışmaları kapsamında.

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        Gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili kamp sonunda yönetime bir rapor vereceğim. Neftçi maçını da oynayalım, ondan sonra."

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