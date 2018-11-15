Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların dün gerçekleştirdiği aylık divan kurulu toplantısında başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, ocak ayında forvet transferinin sinyallerini vermişti. Buna ilişkin olarak ilk adım atıldı.

İtalya'da yayın yapan Corriere dello Sport'un aktardığına göre Galatasaray, Bologna'da forma giyen Mattia Destro için harekete geçti. Haberde sarı-kırmızılıların İtalyan santrfor için son birkaç saatte temas kurduğu kaydedildi.

Serie A'da bu sezon 6 maçta sadece 191 dakika forma alabilen Destro, Ağustos 2015'te 8,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Roma'dan Bologna'ya transfer olmuştu. 2020'ye kadar Bologna ile sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcunun ayrılığına, Gianluca Lapadula transferi için izin verilebileceği belirtildi.

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