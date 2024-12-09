Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer İtalyanlar peşinde: Derbide izlediler - Futbol Haberleri

        İtalyanlar peşinde: Derbide izlediler

        İtalya ekiplerinden Fiorentina, Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski'yi yakından takip ediyor. Çizme kulübü, Beşiktaş derbisinde yıldız oyuncuyu izledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 14:35 Güncelleme: 09.12.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Jose Mourinho yönetiminde zirve için yarışı sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor.

        2

        Devre arası transfer döneminde hareketli günler geçireceği tahmin edilen sarı-lacivertli ekipte Sebastian Szymanski için teklif kapıda.

        3

        Foot Mercato'da yer alan habere göre; İtalya Serie A ekibi Fiorentina, 15. haftada oynanan Beşiktaş derbisinde Polonyalı futbolcuyu izlemek için Tüpraş Stadyumu'na gözlemci gönderdi.

        4

        Yıldız futbolcunun yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Fiorentinalı yöneticiler, Beşiktaş maçında alınan raporlara göre Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

        5

        Bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 23 maçta 2 gol ve 4 asist yapan Szymanski, Jose Mourinho'nun da en çok tercih ettiği isimlerden birisi oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Moskova'daki Suriye bayrağı değişti
        Moskova'daki Suriye bayrağı değişti
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Eşini başkasıyla börekçide gördü! Öldüren yemek!
        Eşini başkasıyla börekçide gördü! Öldüren yemek!
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Guns N' Roses İstanbul'a geliyor
        Guns N' Roses İstanbul'a geliyor
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Şerif Gören'e veda
        Şerif Gören'e veda