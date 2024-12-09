İtalyanlar peşinde: Derbide izlediler
İtalya ekiplerinden Fiorentina, Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski'yi yakından takip ediyor. Çizme kulübü, Beşiktaş derbisinde yıldız oyuncuyu izledi.
Jose Mourinho yönetiminde zirve için yarışı sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor.
Devre arası transfer döneminde hareketli günler geçireceği tahmin edilen sarı-lacivertli ekipte Sebastian Szymanski için teklif kapıda.
Foot Mercato'da yer alan habere göre; İtalya Serie A ekibi Fiorentina, 15. haftada oynanan Beşiktaş derbisinde Polonyalı futbolcuyu izlemek için Tüpraş Stadyumu'na gözlemci gönderdi.
Yıldız futbolcunun yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Fiorentinalı yöneticiler, Beşiktaş maçında alınan raporlara göre Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 23 maçta 2 gol ve 4 asist yapan Szymanski, Jose Mourinho'nun da en çok tercih ettiği isimlerden birisi oldu.