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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İtalyanlar Rosier için geliyor!

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier için flaş bir iddia ortaya atıldı. Rosier'e talip olan İtalyan takımı yakında görüşmelere gelecek. İşte detaylar...

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  • İtalyanlar Rosier için geliyor!

    Beşiktaş'taki ilk senesinde takıma kiralık olarak katılan Valentin Rosier, gösterdiği performansla takımının şampiyonluğuna büyük katkı sağlamıştı.
  • İtalyanlar Rosier için geliyor!

    Başarılı performansı sonrası, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan 4.8 milyon euro'ya bonservisi alınan Rosier, geldiği senedeki performansından uzak kaldı. 
  • İtalyanlar Rosier için geliyor!

    UDINESE DEVREDE

    La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan takımı Udinese Valentin Rosier için devrede.
  • İtalyanlar Rosier için geliyor!

    Habere göre, İtalyan ekibi 26 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor ve kısa süre içerisinde Beşiktaş'la müzakerelere başlayacak. 
  • İtalyanlar Rosier için geliyor!

    Beşiktaş'ta bu sezon 13 maça çıkan Rosier, 1 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu. 
  • İtalyanlar Rosier için geliyor!

    Rosier'in Beşiktaş ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor.
  • İtalyanlar Rosier için geliyor!

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