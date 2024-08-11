Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İtfaiye aracı ile servis minibüsü çarpıştı! Yaralılar var | Son dakika haberleri

        Muğla'da itfaiye aracı ile servis minibüsü çarpıştı! Yaralılar var

        Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangından dönen itfaiye aracı ile işçileri taşıyan servis aracının kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 20:17 Güncelleme: 11.08.2024 - 20:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        İtfaiye aracı ile servis minibüsü çarpıştı! Yaralılar var
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'daki kaza, Milas Ören karayolu Kalınağıl Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işletmede çalışan işçileri taşıyan servis aracı ile Milas’ta çıkan yangına müdahaleden dönen Muğla Orman bölge Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye aracı kavşakta kafa kafaya çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddeti ile itfaiye aracı devrilerek yoldan çıktı.

        Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sek edildi. Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şantiyede göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
        Şantiyede göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Kalabalığa aldırmadılar
        Kalabalığa aldırmadılar
        Türkiye'nin kanını donduran cinayet: "Başka Serpiller genç yaşta hayata veda etmesin"
        Türkiye'nin kanını donduran cinayet: "Başka Serpiller genç yaşta hayata veda etmesin"
        Ambulansa saldırdı! İki kadın görevli çığlık çığlığa kaldı!
        Ambulansa saldırdı! İki kadın görevli çığlık çığlığa kaldı!
        Manisa'da düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Manisa'da düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Ödüllü şarkıcı vefat etti
        Ödüllü şarkıcı vefat etti
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Ünlülerde bir bayram havası
        Ünlülerde bir bayram havası
        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Fotoğraftaki hırsız kim?
        Fotoğraftaki hırsız kim?
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Kalın dediysek o kadar da değil
        Kalın dediysek o kadar da değil
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!