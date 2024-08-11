İtfaiye aracı ile servis minibüsü çarpıştı! Yaralılar var

Muğla'da itfaiye aracı ile servis minibüsü çarpıştı! Yaralılar var
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangından dönen itfaiye aracı ile işçileri taşıyan servis aracının kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Muğla'daki kaza, Milas Ören karayolu Kalınağıl Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işletmede çalışan işçileri taşıyan servis aracı ile Milas’ta çıkan yangına müdahaleden dönen Muğla Orman bölge Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye aracı kavşakta kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddeti ile itfaiye aracı devrilerek yoldan çıktı.
Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sek edildi. Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.