Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

İtfaiye aracında merdiven bağlantısı koptu: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde itfaiye aracında merdiven bağlantısının kopması sonucu 2 kişi yaralandı

Diyarbakır
AA

Ergani Belediyesince Adnan Menderes Mahallesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla itfaiye aracı ile bayrak asıldığı sırada aracın merdiven bağlantısı koptu.

Olayda itfaiye görevlisi Hüsamettin Bilgin ve belediye personeli Bedri Kan yaralandı. Yaralılar Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk ve İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Özgen olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra yaralıları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler... Göçük ihbarı yanlış anlaşıldı, tüm köylü ve ekipler ayağa kalktı
GÜNDEMGöçük ihbarı yanlış anlaşılınca!
Son dakika haberler... MSB'den 'Hassas Güdüm Kiti-84' paylaşımı
GÜNDEMMSB'den 'Hassas Güdüm Kiti-84' paylaşımı
Başkale'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
GÜNDEMVan'da terör örgütüne darbe
Son dakika haberler... 11 günlük bebeğin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı!
GÜNDEMYenidoğan servisinde korona alarmı!
Son dakika haberler! Çekirge ve yılan korkutmuştu! Şimdi de sanra sarı sinek istilası!
GÜNDEMÇekirge ve yılandan sonra sarı sinek!
Son dakika Kadir Gecesi mesajı... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Gecesi' mesajı - Haberler
GÜNDEMDiyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Gecesi' ...
Son dakika haberler... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Gecesi' mesajı
GÜNDEMDiyanet İşleri Başkanı'ndan 'Kadir Gecesi' mesajı
Son dakika haberi! MEB açıkladı! Liselerde sınıf geçme nasıl olacak? - Haberler
GÜNDEMMEB açıkladı! Liselerde sınıf geçme nasıl olacak?
Son dakika haberler... Büyükçekmece'de site bahçesinde bir bebeğe ait cansız beden bulundu
GÜNDEMBüyükçekmece'de site bahçesinde korkunç olay!
Son dakika haberler... Aksaray'da evin duvarına çarpan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEMDuvara çarpan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X