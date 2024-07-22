İtfaiye ekiplerini şaşkına çevirdi!

Bursa'da ailesiyle birlikte yaşadığı evi ateşe veren Filiz Ş. (48), "Canım istediği için yaktım, yine yakacağım" dedi.

DHA'nın haberine göre itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürülen yangında ev zarar gördü.

Ailesiyle birlikte kendi imkanlarıyla dışarı çıkan Filiz Ş., "Canım istediği için evi yaktım, yine bir daha yakacağım. Canım böyle istiyor" dedi. Filiz Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Evde zarar yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.