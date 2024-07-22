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        Haberler Gündem Güncel İtfaiye ekiplerini şaşkına çevirdi! - Haberler | Son dakika haberleri

        Evi yaktı, sözleri itfaiye ekiplerini şaşkına çevirdi!

        Bursa'da ailesiyle yaşadığı evi ateşe veren Filiz Ş., sözleriyle itfaiye ekiplerini hayrete düşürdü. Faciadan dönülen olayda Filiz Ş., "Canım istediği için yaktım, yine yakacağım" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 09:30 Güncelleme: 22.07.2024 - 09:44
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        İtfaiye ekiplerini şaşkına çevirdi!
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        Bursa'da ailesiyle birlikte yaşadığı evi ateşe veren Filiz Ş. (48), "Canım istediği için yaktım, yine yakacağım" dedi.

        DHA'nın haberine göre itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürülen yangında ev zarar gördü.

        KOMŞULAR İTFAİYEYİ ARADI

        Olay, saat 04.00 sıralarında Osmangazi ilçesinde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Bir süredir ailesiyle birlikte yaşayan Filiz Ş., kaldıkları evi ateşe verdi.

        Daireden duman geldiğini gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürdü.

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        Ailesiyle birlikte kendi imkanlarıyla dışarı çıkan Filiz Ş., "Canım istediği için evi yaktım, yine bir daha yakacağım. Canım böyle istiyor" dedi. Filiz Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Evde zarar yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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