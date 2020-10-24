İtfaiye eri olmak için zorlu parkurlarda ter döktüler - ANTALYA

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AA

İtfaiye Daire Başkanlığı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olmak üzere 100 itfaiye eri alımı için sınav açtı.Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 55 puan alan 500 kişi mülakat ve spor sınavına girmeye hak kazandı. İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği ya da Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programlarının birinden de mezun olan adaylar, sözlü mülakat ve itfaiye parkurunda kıyasıya mücadele etti.

Tecrübeli itfaiyecilerin hazırladığı dayanıklılık ve yeterlilik parkurlarında yarışan adaylar koşma, su sıkma, merdiven çıkma, engelleri atlama, ağırlık taşıma, barfiks ve mekik gibi çeşitli testlerden geçirildi.

Sınavın komisyon başkanı olan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, vatandaşın can ve mal güvenliğini en üst seviyede tutacak yetenekli itfaiye erlerinin seçiminde titizlikle davrandıklarını söyledi.Demir zorlu sınavları geçerek atanacak itfaiye erlerine meslek hayatlarında başarılar diledi.