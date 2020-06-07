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İtfaiye, lösemi hastası çocuğun hayalini gerçekleştirdi

Elazığ'da lösemi tedavisi gören 11 yaşındaki Ramazan Sevimli'nin itfaiye aracıyla gezme hayali gerçek oldu. İtfaiye ekipleri, küçük çocuğa doğum gününde sürpriz yaptı

elazığ
HABERTURK.COM

LÖSEV Temsilcisi Kavak, küçük Ramazan'ın bu isteğini yerine getirmek için Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile görüştü.
Bu talebe olumlu karşılık veren İtfaiye Müdürlüğü, Ramazan Sevimli'ye doğum gününde sürpriz yaptı.

Mustafa Uc'un haberine göre, itfaiye aracıyla Ramazan Sevimli'nin evinin önüne gelen ekipler, küçük çocuğu araca bindirerek şehir turu attı.

Araç içerisinde oldukça mutlu ve heyecanlı olduğu görülen Ramazan Sevimli, İtfaiye Müdürlüğü yetkililerine ve personele teşekkür etti.

Lösev İl Temsilcisi Ayşe Kavak, deprem, yangın gibi olaylarda fedakarca görev yapan İtfaiye Müdürlüğünün bu tür sosyal çalışmalara katkıda bulunmasını takdirle karşıladıklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

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