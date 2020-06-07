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LÖSEV Temsilcisi Kavak, küçük Ramazan'ın bu isteğini yerine getirmek için Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile görüştü.

Bu talebe olumlu karşılık veren İtfaiye Müdürlüğü, Ramazan Sevimli'ye doğum gününde sürpriz yaptı.

Mustafa Uc'un haberine göre, itfaiye aracıyla Ramazan Sevimli'nin evinin önüne gelen ekipler, küçük çocuğu araca bindirerek şehir turu attı.

Araç içerisinde oldukça mutlu ve heyecanlı olduğu görülen Ramazan Sevimli, İtfaiye Müdürlüğü yetkililerine ve personele teşekkür etti.

Lösev İl Temsilcisi Ayşe Kavak, deprem, yangın gibi olaylarda fedakarca görev yapan İtfaiye Müdürlüğünün bu tür sosyal çalışmalara katkıda bulunmasını takdirle karşıladıklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti.