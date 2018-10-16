İthalatta haksız rekabet
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Vietnam menşeli sonsuz transmisyon kolanlarının bazı çeşitlerinin ithalatında dampinge karşı kilogram başına 3,15 dolar önlem uygulanacak

16.10.2018 - 09:39 | Güncelleme:  AA

Ticaret Bakanlığının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Dış çevresi 60 santimetreyi geçen fakat 180 santimetreyi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivliler hariç) sonsuz transmisyon kolanları", "Dış çevresi 180 santimetreyi geçen fakat 240 santimetreyi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivliler hariç) sonsuz transmisyon kolanları" ve "Yalnız kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivliler hariç) sonsuz transmisyon kolanları" ürünlerine yönelik yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucu, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Bu çerçevede, dampinge karşı önlemin değiştirilerek Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Vietnam menşeli söz konusu ürünler için kilogram başına 3,15 dolar dampinge karşı önlem uygulanacak.

Öte yandan, Kore Cumhuriyeti menşeli "Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkılar" tanımlı eşya ile "Diğerleri" tanımlı polikarboksilatlar ithalatına yönelik yürütülen damping soruşturmasında, yerli üretim dalı tarafından yapılan damping soruşturması başvurusunun, süresi içinde geri çekilmesi nedeniyle mevcut soruşturmanın önlemsiz olarak kapatılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER