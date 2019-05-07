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Demir çelik ürünleri ithalatına soruşturmada karar verildi

AA

Bazı demir ve çelik ürünlerinin ithalatının yerli üreticiler üzerinde zarara yol açıp açmadığının tespiti amacıyla başlatılan soruşturma tamamlandı, önleme gerek olmadığına karar verildi

İthalatta korunma önlemleri

Ticaret Bakanlığının İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ kapsamında başlatılan soruşturma sonucunda alınan karar duyuruldu.

Buna göre, İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, soruşturma konusu çelik ürünlerinin ithalatında resen başlatılan soruşturmanın, ilgili ürünlerin ithalatında mutlak ve yerli üretime göre nispi artış bulunmaması ve ithalat artışına bağlı olarak yerli üreticiler üzerinde oluşmuş ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidinin tespit edilememiş olması gerekçesiyle önlemsiz kapatılmasına, toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verdi.

Söz konusu soruşturma, "yassı mamuller", "çubuklar, teller ve profiller", "demir yolu ve tramvay hattı malzemeleri", "boru ve içi boş profiller" ile "paslanmaz çelikler" ürün gruplarında yer alan çeşitli demir ve çelik ürünlerinin ithalatının yerli üreticiler üzerinde zarara yol açıp açmadığının tespiti amacıyla açılmıştı.

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