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İtikaf nedir, nasıl yapılır ve Ramazan ayında itikafa ne zaman girilir?

İslam dünyasında ibadet maksadıyla camide kalmak anlamına gelen itikaf özellikle Ramazan ayının son on gününde yapılan hayırlı işlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. On bir ayın sultanı Ramazan ayının son günlerinde itikafın faziletini ve şartlarını araştırılıyor. İşte, itikaf hakkında merak edilenler...

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  • İtikaf nedir ve nasıl yapılır? Ramazan'da itikafa ne zaman girilir?

    On bir ayın sultanı Ramazan ayının sonlarına doğru "İtikaf nedir ve nasıl yapılır? Ramazan'da itikafa ne zaman girilir?" sorularının yanıtı aranıyor. Ramazan ayını ibadet ile sonlandırmak isteyen kişiler Günahlarına tövbe etmek, ibadet etmek ve Allah'a yaklaşmak için Ramazan ayını fırsat bilen Müslümanlar itikaf ibadetinin detaylarını sorguluyor. İşte, itikaf fazileti...
  • İtikaf nedir ve nasıl yapılır? Ramazan'da itikafa ne zaman girilir?

    İTİKAF NEDİR?

     

    Dini bir terim olarak itikâf akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet, Allah'a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir.
  • İtikaf nedir ve nasıl yapılır? Ramazan'da itikafa ne zaman girilir?

    İTİKAF NASIL YAPILIR?

     

    İtikâfa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması hâlinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescidden çıkabilir. Bu zorunlu hâllerin dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291-293).
  • İtikaf nedir ve nasıl yapılır? Ramazan'da itikafa ne zaman girilir?

    İTİKAF FARZ MI, SÜRESİ NE KADAR?

    Nafile olan itikâfın en azı bir gündür. Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan fazlası olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 290).
  • İtikaf nedir ve nasıl yapılır? Ramazan'da itikafa ne zaman girilir?

    İTİKAF İBADETİ ŞARTLARI

    Yukarıda izah edildiği şekli ile camide itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir yerinde itikâfta bulunabilirler. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291)
  • İtikaf nedir ve nasıl yapılır? Ramazan'da itikafa ne zaman girilir?

    Şafii mezhebine göre ise, mescid dışında itikâf caiz değildir. Kadın, kocasından izin alarak mescitte itikâf yapar. Zira Hz. Peygamberin (s.a.s.) eşlerinin mescidde itikâfa girdikleri rivayet edilmiştir (Müslim, İtikâf, 6). Bu mezhebe göre itikâf sırasında oruçlu bulunmak da şart değildir. (Şîrâzî, el-Mühezzeb, I, 350; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 658-662)

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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