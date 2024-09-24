İtiraf etti! Çember daralıyor

Kızının kaybolmasından eşi Ramazan ve kızı Ümmü tarafından sorumlu tutulan Ayşe, yaptığı itiraf gibi açıklamalarla ses getirdi.

KAYIP HATİCE EN SON NEREDE GÖRÜLDÜ?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi Hatice’yi en son gören iki kişiyle çok önemli bir röportaj yapmış, Hatice’ye dair önemli bilgilere ulaşmıştı.

YENİ GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU!

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibinin mikrofon uzattığı bir şahıs Ahmet ve Hatice’nin yanlarında birilerini gördüğünü söyledi.

Hastaneye giderken gördüğünü söyleyen şahıs, Hatice’nin korkulu bir şekilde yere bakarak yürüdüğünü dile getirdi. Canlı yayındaysa Didem Arslan Yılmaz Ayşe’ye “Ahmet’in ikinci eşi seni uyardı mı uyarmadı mı?” sorusunu yöneltti. Ayşe kendisini savundu.