Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.562,72 %1,24
        DOLAR 29,7236 %0,66
        EURO 32,6460 %-0,05
        ALTIN 1.977,26 %0,99
        FAİZ 40,40 %1,81
        GÜMÜŞ GRAM 22,89 %1,32
        BITCOIN 45.395,00 %4,05
        GBP/TRY 37,6695 %0,03
        EUR/USD 1,0970 %-0,68
        BRENT 78,74 %2,21
        ÇEYREK ALTIN 3.232,82 %0,99
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İTO aralık ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı  - İş-Yaşam Haberleri

        İTO aralık ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı 

        İstanbul'da, aralıkta fiyatı önceki aya göre en çok artan ürün yüzde 93,82 ile kabak, fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 12,59 ile portakal oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:30 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da fiyatı en çok artan ürün kabak oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Ticaret Odası (İTO), aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

        İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 119’unun perakende fiyatı artarken, 14 ürünün fiyatı düştü, 109 ürünün fiyatı ise değişmedi.

        Aralık ayında gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan kabak yüzde 93,82 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında en çok artış yaşanan diğer ürünler yüzde 67,32 ile salatalık, yüzde 37,58 ile taze fasulye, yüzde 36,04 ile yaş üzüm, yüzde 34,85 ile sivri biber ve sağlık harcamaları grubundan yüzde 27,09 ile ilaçlar olarak belirlendi.

        2023 Aralık ayında en fazla fiyat düşüşü yüzde 12,59 ile gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan portakalda görüldü. Fiyatı en çok azalan diğer ürünler, yüzde 7,14 düşüşle porselen mutfak eşyası, yüzde 6,46 ile balık, yüzde 5,22 ile muz ve konut harcamaları grubundan yüzde 1,89 ile gaz yağı oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
        Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
        O kentimizden kara haber... Yılın ilk kadın cinayeti!
        O kentimizden kara haber... Yılın ilk kadın cinayeti!
        Japonya, geçtiğimiz yüzyılda depremlerden hangi dersleri çıkardı?
        Japonya, geçtiğimiz yüzyılda depremlerden hangi dersleri çıkardı?
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Kalabalık yapıyor diye sokaktaki internet kablolarını kesti!
        Kalabalık yapıyor diye sokaktaki internet kablolarını kesti!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Üç kardeşten babalarıyla ilgili kan donduran iddia!
        Üç kardeşten babalarıyla ilgili kan donduran iddia!
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        Uzmanı o soruya cevap verdi... İstanbul'a 11 Ocak'ta kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya cevap verdi... İstanbul'a 11 Ocak'ta kar yağacak mı?
        'Kraliçe Mary' sahnede
        'Kraliçe Mary' sahnede
        İkisi de hayatını kaybetti! Ölümüne kaçış!
        İkisi de hayatını kaybetti! Ölümüne kaçış!
        10 numara emekli!
        10 numara emekli!
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        1400 yıllık sikkeler testinin içinden çıktı
        1400 yıllık sikkeler testinin içinden çıktı
        33 İsrail casusu şüphelisi, 8 kentte yakalandı!
        33 İsrail casusu şüphelisi, 8 kentte yakalandı!
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde