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İTO'dan deprem bölgesine yardım kampanyası

Türkiye 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem ile yasa boğuldu. 10 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından yaraların sarılması için ülkemizin dört bir yanında yardım seferberliği başladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) da, deprem bölgesine İstanbul Valiliği ile koordinasyon içinde yardım kampanyası başlattı

İTO'dan deprem bölgesine yardım kampanyası
HABERTURK.COM

Türkiye çapında etki yaratan, 10 ilin ise çok büyük şekilde yıkım yaşamasına sebep olan 2 büyük depremin ardından iş dünyası seferberlik ilan etti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) depremlerin açtığı yaraların sarılması için yardım kampanyası başlattı. İşte İTO'nun deprem için başlattığı yardım kampanyasının detayları...

İTO'DAN DEPREM BÖLGESİNE 25 TIR ACİL İHTİYAÇ MALZEMESİ

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul iş dünyasını, bütün gücüyle depremden zarar gören, yardıma gereksinimi olan bölge halkımızla dayanışmaya, bu amaçla İTO Deprem Koordinasyon Merkezi ile temasa geçmeye çağırıyorum" dedi.

800 bini aşkın üyeye sahip İTO’dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen büyük deprem afetiyle ilgili olarak acil yardım planı ile ilgili detaylara yer verildi.

Açıklamadaki bilgilere göre, İTO’nun kurumsal olarak yapmakta olduğu ve İTO üyelerinden gelecek ayni yardımlarla ilgili Atatürk Havaalanı THY Kargo binasında, ‘İTO Deprem Koordinasyon Merkezi’ oluşturuldu.

İTO Deprem Koordinasyon Merkezi 30 bin m2 alanda 7/24 kesintisiz hizmet verecek şekilde organize edildi.

Avdagiç, açıklamasında, "İstanbul Ticaret Odası üyelerimiz büyük bir dayanışma örneği sergileyerek, tüm imkânlarıyla bölge halkının yanında olduğunu gösteriyor. Kısa süre içinde deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerinden oluşan 25 TIR’ımızı bölgeye sevk ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"İstanbul iş dünyasını, bütün gücüyle depremden zarar gören, yardıma gereksinimi olan bölge halkımızla dayanışmaya, bu amaçla İTO Deprem Koordinasyon Merkezi ile temasa geçmeye çağırıyorum. İstanbul Ticaret Odası camiası olarak sizleri, bu büyük afette var gücümüzle depremzedelerin yanında olmaya davet ediyorum. Bu büyük felaketin yaralarını sizlerin desteğiyle sarabilir, bu günlerin de üstesinden gelebiliriz."

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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