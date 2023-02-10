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İTO'dan 'yardımlara devam' çağrısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Bir kez daha İstanbul iş dünyasını ve üyelerimizi, bütün gücüyle depremden zarar gören ve yardıma gereksinimi olan bölge halkımızla dayanışmaya, bu amaçla İTO Deprem Koordinasyon Merkezi ile temasa geçmeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

İTO'dan 'yardımlara devam' çağrısı
AA

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İTO’nun Şubat ayı Meclis Toplantısı dün gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yüreklerinin enkaz altında kaldığını belirterek, “Yasımız büyük, acımız büyük, kaybımız büyük. Şimdi bu enkazın altından millet olarak, birlik ve beraberlik ruhumuzla kalkacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Deprem felaketinin acı bir gerçeği daha hatırlattığına işaret eden Avdagiç, kapsamlı bir planlama ile ülke genelinde konut dönüşümünün mutlaka hızlandırılması gerektiğini bildirdi.

Şekib Avdagiç, "Canımızı emanet ettiğimiz yuvalarımızı, daha iyi inşa etmek için devlet, halk ve tüm ilgili kurumlar iş birliği içinde hareket etmeliyiz. Depreme dayanıksız yapı stokumuzun ivedi bir şekilde yenilenmesini sağlamalıyız. Yalnız ve yalnız yapıların güçlenmesi, bizi depreme karşı daha güçlü kılacaktır.” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, binaların depreme karşı dönüşümünde, kamu-özel sektör ve merkezi yönetim-yerel yönetim iş birliklerinin yeniden gözden geçirilmesi ve yeni bir politika yaklaşımı geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Avdagiç, İTO olarak başlattıkları yardım kampanyasını İstanbul Valiliği ile eşgüdüm içinde hareket ederek gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu çerçevede ilk aşamada, acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan 32 tırı bölgeye gönderdik. Havayolu ile ayrıca 6 sevkiyat yaptık. 24 tırlık sevkiyat da bugün yarın yola çıkacak.” ifadelerini kullandı.

Oda üyelerinin yardımlarını kolayca ulaştırabilmeleri için Yeşilköy’de Atatürk Havaalanı THY Kargo binasında İTO Deprem Koordinasyon Merkezini kurduklarını bildiren Avdagiç, şunları aktardı:

“Merkezi, 30 bin metrekarelik bir alanda 7/24 hizmet verecek şekilde organize ettik. Bir kez daha İstanbul iş dünyasını ve üyelerimizi, bütün gücüyle depremden zarar gören ve yardıma gereksinimi olan bölge halkımızla dayanışmaya, bu amaçla İTO Deprem Koordinasyon Merkezi ile temasa geçmeye çağırıyorum. Üyelerimizi, ayni yardımlarıyla depremin açtığı büyük yaraları sonuna kadar ara vermeden birlikte sarmaya, katkıda bulunmaya davet ediyorum. 10 ilimizi tekrar hayata döndürmek için üzerimize düşen her türlü yardımı yapmaya devam edeceğiz. Bu, bizim temel görevimiz. Çünkü İstanbul aynı zamanda Kahramanmaraş’tır, Gaziantep’tir. İstanbul Diyarbakır’dır, İstanbul Malatya’dır, İstanbul Hatay’dır, İskenderun’dur. İstanbul Adıyaman’dır, İstanbul Adana’dır, İstanbul Kilis’tir, Osmaniye’dir. İstanbul varsa tüm Anadolu illeri sayesinde vardır. Bu yüzden var gücümüzle, bölge insanına yardım elimizi uzatacağız.”

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