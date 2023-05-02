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İTO, nisanda fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

İstanbul'da nisanda önceki aya göre en çok ayakkabı-erkek ücreti artarken, en fazla düşüş yeşil soğanda gerçekleşti

İTO, nisanda fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi'nde yer alan 242 ürünün 136'sının perakende fiyatı artarken, 29 ürünün fiyatı düştü, 77 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Geçen ay giyim harcamaları erkek giyim alt grubunda yer alan ayakkabı-erkek yüzde 40,12 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; kültür eğitim harcamaları grubundan yüzde 38,76 ile maç giriş ücreti, giyim harcamalar grubundan yüzde 38,63 ile pantolon-erkek, gıda harcamaları grubundan yüzde 37,47 ile soğan, giyim harcamaları grubundan yüzde 35,14 ile gömlek-erkek, gıda harcamaları grubundan yüzde 34,22 ile havuç oldu.

NİSAN AYINDA YEŞİL SOĞAN YÜZDE 34,60 UCUZLADI

Nisan ayında gıda harcamaları grubunda yer alan yeşil soğan ücreti yüzde 34,60 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 31,48 ile taze fasulye, yüzde 20,53 ile bezelye, yüzde 20,15 ile domates, konut harcamaları grubundan yüzde 14,41 ile elektrik kwh ücreti, gıda harcamaları grubundan yüzde 11,33 ile salatalık, yüzde 8,64 ile kıvırcık salata, yüzde 7,31 ile kabak oldu.

Nisan ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Aylık Yüzde Değişim (yüzde)
Soğan 37,47
Havuç 34,22
Sivri Biber 19,29
Yeşil Soğan -34,60
Bezelye -20,53
Domates -20,15
Salatalık -11,33
Kıvırcık Salata -8,64
Kabak -7,31
Maydonoz -6,55
Lahana -5,03
Mevsim Dışı Tarım Ürünleri Aylık Yüzde Değişim (%)
Taze Fasulye -31,48
Patlıcan -6,76
İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler Aylık Yüzde Değişim (%)
Ayakkabı- Erkek 40,12
Maç Giriş ücreti 38,76
Pantolon- Erkek 38,63
Gömlek Erkek 35,14
Elbise- Kadın 34,20
Çorap Kadın 34,19
Ayakkabı -Kadın 30,85
Çanta 30,49
Ayakkabı- Çocuk 30,06
İç Çamaşırı- Kadın 27,30
Bluz- Çocuk 26,73
Elektrik -14,41
Yemek Odası Takımı -6,11
Tüpgaz -5,41
Benzin -4,64

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