İstanbul Ticaret Odası (İTO), üretimi ve ihracatı olan ancak döviz kurlarındaki artıştan olumsuz etkilenen firmaların kredi yapılandırmalarına Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) teminat vermesi önerisinde bulundu.

Merkez Bankası'nın piyasanın olası likidite ihtiyacına olumlu bir şekilde cevap verdiğini; bankaların da elde ettikleri bu esnekliği reel sektöre yansıtması gerektiğine vurgu yapan İTO, kendilerinin de reel sektör olarak sermaye yeterliliklerini iyi yönetip, likiditelerini iyi düzenleyeceklerini belirtti.

Ekonomideki son gelişmeler ve çeşitli kurumlarca atılan adımların ardından yazılı bir açıklama yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Ekonomi yönetimi kontrolün kendisinde olduğunu göstermiştir. Ülkemize karşı sistematik ve çökertici bir ekonomi savaşının yürütüldüğü ortamda, atılan adımların etkisini ise hemen bugün beklemek doğru değil, zaman içinde almayı beklemeliyiz" dedi.

Türkiye'ye karşı kur üzerinden ekonomi savaşı yürütüldüğünü; böyle bir ortamda reel sektörün finansman desteğiyle güçlendirilmesi gerektiğini belirten Avdagiç, bu bağlamda kredi yapılandırmasında KGF'yi devreye alma önerisinde bulundu.

Avdagiç, "Reel sektörün mevcut kredilerini yeniden yapılandırma talebi var. Üretimi, ihracatı olan ve döviz kurlarındaki artıştan olumsuz etkilenen firmaların kredileri yapılandırılırken, Kredi Garanti Fonu bu yeniden yapılandırmalara teminat versin. Bu sayede mevcut kredilerin vadesini ve faiz oranını makul seviyelere çekmek daha mümkün hale gelecektir" dedi.

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