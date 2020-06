İTÜ'lü öğrenci, yenilenebilir rüzgar tabanlı enerji sistemleri üretti - İSTANBUL

AA

İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Köseoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Windagrotech'in (rüzgar tabanlı tarım teknolojileri) düşük maliyetli elektrik üretmeyi amaçlayan rüzgar temelli bir yeşil enerji inovasyonu olduğunu söyledi.Windagrotech'in yeşil enerjide önemli bir rol oynayarak yenilenebilir enerjinin geleceğini şekillendireceğini belirten Köseoğulları, "Projemizin demo ünitesini 2018'de tasarladık ve başarı vaadeden tork değeri elde ettik. Patent başvurusunu hem Türkiye hem de Avrupa bazında yaptık. Patent başvurumuz değerlendirmeye alınarak kabul edildi ve gelen raporda ise bu teknolojinin dünyada tek olduğu anlaşıldı." diye konuştu.Köseoğulları, fosil enerjinin iklim değişikliğine yol açmakla kalmayıp atmosferi etkileyip doğal yaşamı tehdit etme seviyesine ulaştığını anlatarak, şöyle devam etti:"Rüzgar türbini ya da güneş panelleri yenilenebilir enerji kaynağı olmalarına rağmen malzemeleri geri dönüşümlü değil. Windagrotech'i bunlara tamamıyla çözüm olmak için tasarladık. Ürettiğimiz rüzgar tabanlı enerji sistemleri sayesinde bundan sonra elektrik hem düşük maliyetle üretilecek hem de geri dönüşümlü malzemeler kullanılması sayesinde karbon ayak izi oranının azalmasına büyük ölçüde katkı sağlanacak. Topluma ekonomik açıdan fayda sağlamasının yanı sıra atmosfere ve doğaya zarar vermeden enerji üretebilecek.Topluma ekonomik açıdan fayda sağlamasının yanı sıra atmosfere ve doğaya zarar vermeden enerji üretebilecek. Bu sistemle dünyada en ucuza enerji üretimini yapacağız. İnovasyonun en önemli iki özelliği standart rüzgar türbinleri ve güneş panellerinden en az 3 kat daha ekonomik olması ve yatırımın geri dönüşünün maksimum 2 sene olmasıdır. Ürünün lisansları hazır olduğunda kullanıcının ödediği finans 10-12 ay gibi zamanda kendisine geri dönecek. İnovasyonun çalışma mekanizması rüzgar yönünden bağımsız olarak ve düşük rüzgar hızlarından itibaren etkin olduğu için birçok alanda kullanım kolaylığı da getiriyor. Hedefimiz bu teknolojiyi hem Türkiye’de hem de dünyada enerjinin lideri haline getirmek."- Proje EIT'deki 2 ayrı yarışmada birinci seçildiProjenin enerji gereksinimi olan her alanda kullanılabileceğini vurgulayan Köseoğulları, "Bu enerji sistemini ilk etapta seraların ışıklandırma ve sulama sistemlerinde, dikey tarım teknolojilerinde ve hayvancılıkta soğuk hava depoları alanlarında kullanmayı hedefledik. Böylece kısa ve uzun vadede tarım ve hayvancılıkla uğraşan kurumlar ya da kişiler, enerji ihtiyacına göre tasarlanan Windagrotech ünitelerinin ilk yatırım maliyetlerini 2 senede karşılayabilecekleri için enerji alanında uzun vadede rahatlık yaşayacaklar." ifadelerini kullandı.Köseoğulları, ayrıca projelerinin EIT'deki (The European Institute of Innovation&Technology) 2 ayrı yarışmada birinci olduğunu ve bu başarının da Türkiye'yi temsil etme açısından kendilerini çok gururlandırdığını sözlerine ekledi.