İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenleme desteği aldı

AA

Liseden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ve İTÜ arasında imzalanan özel bir protokolle 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlayan İTÜ MTAL, Kovid-19 salgını sürecinde sağlık çalışanları için 3D yazıcılar ile siperlik üreterek ülke ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerine devam ediyor.

247 yıllık İTÜ tecrübesiyle dünya lisesi olma yolunda ilerleyen ve her alanda başarılı çalışmalar yapan İTÜ MTAL, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları projesinde elemeleri geçerek bilim fuarı düzenleme desteği aldı.

Fuara bu yıl başvuran 13 bin 541 okuldan 6 bin 104 okulun alt projeleri destek almaya hak kazandı.

İTÜ MTAL fuarda 20 alt projeyle destek almaya hak kazandı. Bilim fuarı, 17-18 Aralık'ta İTÜ MTAL Ortaköy’de yapılacak.



