İTÜ MTAL'ın hedefi LGS'de yüzde 1'lik dilimden öğrenci almak

AA

Prof. Dr. Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde faaliyetlere başlayan İTÜ MTAL'ın geçen yıl Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) 1,26'lık yüzdelik dilimden öğrenci aldığını söyledi.

Geçen yılki yüzdelik dilimden öğrenci alımının mesleki ve teknik liselere olan olumsuz algıyı yıktığını belirten Karaca, "Geçen sene okulumuzdaki 3 bölüme 90 öğrenci aldık. Bu sene de aynı sayıda öğrenci alacağız. İTÜ MTAL'a bu eğitim öğretim döneminde daha büyük bir ilgi bekliyoruz. Bu sene LGS'den yüzde 1'lik dilimden öğrenci almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Karaca, ülke genelindeki meslek ve teknik anadolu liselerine bu yıl ilginin arttığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu ilgiye pandemi süreci de büyük bir katkı sundu. Bizim okulumuzda da bilişim, elektrik-elektronik ve denizcilik alanına ilgi daha çok artacak. Artık meslek lisesi mezunlarının üniversiteye girişlerinin önü daha da açık durumda. İTÜ MTAL'daki bir bölümde okuyan öğrenci güzel bir meslek sahibi olacak. Bu açıdan öğrencilerin okulumuzu tercih etmesinde büyük fayda var. Bunun yanında dünya hızlı bir şekilde değişiyor. Özellikle bilişim, elektrik-elektronik sektörü ve otonom denizcilik modelinin artık daha ön plana çıkacağını düşünüyorum. Buradan mezun olan öğrencilerimiz, bu 3 alandaki eksiklikleri dolduracaklar. İTÜ MTAL olarak hedefimiz bu alanda nitelikli ara elemanlar yetiştirmek. Üstüne bir de üniversite derecesi almaları ve hele İTÜ'lü olurlarsa ciddi imkan ve olanaklar onları bekliyor."

- "Lise öğrencilerine üniversite hocaları da ders verecek"

İngilizce'nin bir dünya dili olduğunu vurgulayan Karaca, İTÜ MTAL'da ilk yıl öğrencilere İngilizce eğitimi verdiklerini vurguladı.

Karaca, İTÜ MTAL'ı diğer mesleki ve teknik liselerden ayıran özelliğinin dil eğitimi olduğunun altını çizerek, "Bu eğitimi de üniversitemiz üstlendi. Okuldaki ileriki aşamalarda derslere üniversiteden hocalar da katılacaklar. Lisede birkaç dersi de üniversitedeki hocalarımız üstlenebilir. Yani lise öğrencilerine üniversite hocalarımız da ders verecek. Bu önemli bir imkan. Zaten müfredatı ve içeriği de o yönde değiştirdik. İTÜ MTAL'ın üniversiteyle entegrasyonu hemen hemen birebir oldu." ifadelerini kullandı.

İTÜ MTAL'ın koronavirüs döneminde eğitimlerine ara vermeden devam ettiğini aktaran Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’de uzaktan eğitim çalışmalarının başlamasıyla İTÜ MTAL özgün bir çözüm bulmak için harekete geçti. Okulun kuruluş felsefesi milli ve özgür yazılımlar kullanmak yönünde olduğu için bu yöndeki çözümler araştırıldı. 10 yılı aşkın geçmişi ile uzaktan eğitim konusunda kendini kanıtlamış bir sistem kullandık. Testlerini de kendimiz yaptık. Eğitimi kesintisiz sürdürmeye yeterli bir sunucu altyapısı kurduk. Sponsorlarımız da oldu. Pandemi döneminde kurduğumuz ders sistemiyle online eğitime devam ettik. Bu konuda çok başarılıydık. Hiçbir eksiğimiz olmadı. Mesleki ve teknik anadolu liseleri arasında en iyi uzaktan eğitimi yapan eğitim kurumlarından biriydik. Ciddi bir altyapımız oluştu."

- "İTÜ MTAL'ı şehir dışından kazanan öğrencilere yurt imkanı sağlıyoruz"

Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ MTAL'ı tercih eden öğrencilere ciddi olanaklar sunduklarını anlatarak, "İhtiyaç sahibi öğrencilerimize, okul aile birliği imkanları dahilinde burs sağlıyoruz. Bununla birlikte öğrenim gördükleri alanın devamı niteliğindeki İstanbul Teknik Üniversitesi bölümlerini kazanan öğrencilere eğitim dönemlerinde İTÜ Vakfı tarafından burs sağlayacağız. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında İstanbul dışından gelen 10 öğrencimize barınma imkanı sağladık. Bu dönem içinde 30 kız öğrencimize Beşiktaş ilçesinde, 50 erkek öğrencimize ise Kağıthane ilçesinde yer alan yurtlarda barınma imkanı sağlayacağız. İstanbul gibi bir şehirde bunu sağlayabilen çok az mesleki, teknik anadolu lisesi var. Hedefimiz fırsat eşitliği sağlamak." bilgisini verdi.