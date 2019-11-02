Otomotiv firmalarına yönelik test çözümleri sunan İTÜ OTAM (İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi),yaptığı teknoloji yatırımları ve çözüm odaklı hizmet anlayışıyla otomotiv firmalarının yurtdışında planladığı testleri bir süredir Türkiye’de gerçekleştiriyor.

2019 yılının başında 2.5 milyon TL’lik yatırımla WLTP Emisyon Test Laboratuvarı’nı devreye almasının hemen ardından, kurduğu artırılmış gerçeklik platformu sayesinde firmaların ofislerinden test laboratuvarlarına bağlanabilmesini sağlayan İTÜ OTAM, aldığı yeni projeler doğrultusunda çalışmalarına hız vererek üçüncü vardiyaya da geçtiğini duyurdu.

Son olarak Mayıs ayında çift vardiya kararı alarak istihdam sayısını artıran merkezin, üçüncü vardiyaya geçmesiyle birlikte çalışan sayısını 35 kişiye çıkaracağı bildirildi.

Ayrıca, geçtiğimiz yılın cirosunu 3'üncü çeyrek itibariyle üç katının üzerine çıkaran İTÜ OTAM'ın, 2019 yılı sonunda ise cirosunu beşe katlamayı hedeflediği kaydedildi.

'ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK PLATFORMU ATILIMI YAPTIK'

Avrupa’daki test merkezleriyle aynı teknolojik altyapıya sahip olduklarını belirten İTÜ OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, "Büyümemizin altında, müşteri odaklı şirket anlayışını İTÜ OTAM’da tahsis etmemiz, teknolojiyi yakından takip edip merkezimize yansıtmamız ve dijital dönüşüm projelerini hızlıca hayata geçirmemiz yatıyor. Bu kapsamda, sene başından itibaren WLTP Emisyon Test Laboratuvarı ve artırılmış gerçeklik platformu gibi önemli atılımlar gerçekleştirdik. Böylece, ülkemizde faaliyet gösteren otomotiv firmalarının yurtdışında planladığı Ar-Ge ve test çalışmalarını Türkiye’de karşılayarak söz konusu büyümemizi sağladık" ifadelerini kullandı.