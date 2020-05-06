İTÜ Rektörü Karaca'dan lise öğrencilerine yaz tatili önerileri:

AA

Rektör Karaca, İTÜ MTAL'ın kendine özgü uzaktan eğitim sistemi "BigBlueButton"da yapılan canlı yayında, öğrencilerin ve velilerin sorularını yanıtlayarak, kariyer tavsiyelerinde bulundu.

Yayında, dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yeni deneyimlerin yaşandığını belirten Karaca, eğitimin dijitalleşmesi sürecine İTÜ ve Türkiye'nin çok hızlı uyum sağladığını aktardı.

Karaca, İTÜ'nün uzaktan eğitim deneyiminin sağlam bir altyapıya dayandığını anlatarak, şunları anlattı:

"İlk anda online eğitime geçerken hem öğretim üyelerinde hem de öğrencilerimizde inanılmaz bir çekince vardı. Ama eğitimler başladı ve şu an senkronize eğitim yapan ender okullardan biriyiz. Lisansta derslerin yüzde 78'i online veriliyor. Lisansüstü eğitimde de bu oran yüzde 90'ın üzerinde. Bu işi başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz."

Öğrencilerin liseyi bitirdiklerinde onları yeni fırsatların beklediğini dile getiren Prof. Dr. Karaca, yeni alanlarda sertifika programlarının yeterli olacağının ve dönüşen dünyada üniversiteye devamın zorunlu olmayacağının altını çizdi.

Karaca, "Bazı alanlar küçülmeye gitse de özellikle mesleki ve teknik Anadolu liseleri için böyle bir tehlike söz konusu değil. Örneğin, hem elektrik-elektronik hem bilişim alanı için otonom araçlar önemli bir fırsat kapısını aralıyor. Bunun yanı sıra IT teknolojilerinin ve bunun uygulamalarının denizcilik alanında da kullanılabileceğini görebiliyoruz. Denizcilik alanından mezun olanların da bilişim süreçlerini öğrenmelerinin gerekeceği yeni bir döneme giriyoruz. Öğrencilerin buna göre çok yönlü olmaları önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

- Öğrencilere yaz tatili önerisi

Rektör Prof. Dr. Karaca, öğrencilere yaz tatillerinde bir işle meşgul olmalarının faydalı olacağı önerisinde bulunarak, İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde bulunan Mezunlar Derneği aracılığıyla mezunların çalıştığı iş yerlerinde ilgili, istekli ve meraklı öğrencilere staj yapabilme imkanı sağlanacağını dile getirdi.

Karaca, "İTÜ MTAL'in bilişim, elektrik-elektronik veya denizcilik alanında meraklı öğrencilerini, İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama Araştırma Merkezi'nde değerlendirebiliriz. Orada çalışan yüksek lisans ve doktora yapanların arasında olun ve ne yapıyorlar öğrenin. Kampüsümüzün havasını soluyun." önerisinde bulundu.

Karaca, öğrencilerin kuracağı ilişkilerinin geleceği etkileyeceğini de işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mümkün olduğu kadar bu tür işlere de zaman ayırsınlar. Gençlerin özellikle ders dışı kaynaşmaları aralarında bir sinerji oluşturacak işlere kapı aralayabilir. Dersi derste öğrenmek bir yere kadar ama ondan sonra edinecekleri tecrübeler, bilgi birikimleri gerçekten hayatlarında iyi bir yere geleceklerini gösterir. Boş zamanlarınızda ikinci bir dil olarak Korece, Japonca, Çince, Rusça veya Arapçadan birini mutlaka öğrenin. Yemek yapın, ev işlerinde annenize babanıza yardım edin. Çünkü hakikaten o da bir sanat. O da el becerilerinizi geliştirir."