Ituiutaba - Atletico Goianiense karşılaşma önü

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Ituiutaba, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Atletico Goianiense takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:30. Ituiutaba 29 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken Atletico Goianiense 48 puanda ve 7. sırada. Ituiutaba son 4 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Atletico Goianiense, geride kalan 6 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 394 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ituiutaba kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 2.70, Atletico Goianiense sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Ituiutaba son hafta oynanan Bragantino maçında 2-1 yenildi.

Atletico Goianiense, Parana karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Ituiutaba, evinde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 20 gol yedi.

Atletico Goianiense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atletico Goianiense, 20 gol atarken 24 gol yedi.

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