Ituiutaba - CRB maç önü

Ituiutaba ve CRB, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 02:30. Ituiutaba 7 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken CRB 15 puanda ve 17. sırada. Ituiutaba, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. CRB, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 121. İddaa'da Ituiutaba kazanır 2.30, berabere biter 2.70, CRB kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Ituiutaba son hafta oynanan Parana maçında 1-1 berabere kaldı.

CRB ise America Mineiro karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Ituiutaba, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Ituiutaba, kendi sahasında 4 gol attı, 11 gol yedi.

CRB, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. CRB, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.