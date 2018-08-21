Ituiutaba - Figueirense maçı rakamları

Brezilya Serie B maçında Ituiutaba ile Figueirense, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 02:30. Ituiutaba 17 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken Figueirense 30 puanda ve 9. sırada. Ituiutaba son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Figueirense son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 493 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ituiutaba kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.80, Figueirense sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Ituiutaba önceki hafta Parana mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Figueirense ise Paysandu maçında 1-0 kazandı.

Ituiutaba, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Ituiutaba, kendi sahasında 10 gol attı, 14 gol yedi.

Figueirense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Figueirense, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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