Ituiutaba - Goias karşılaşma önü

Ituiutaba ve Goias, 07 Eylül 2018 Cuma günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:00. 21 puanlı Ituiutaba 20. sırada bulunuyor, Goias 42 puana sahip ve 3. sırada. Ituiutaba son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Goias, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 268. İddaa'da Ituiutaba kazanır 2.80, berabere biter 2.90, Goias kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Ituiutaba son haftadaki Brasil De Pelotas müsabasında 2-1 kazandı.

Goias, Internacional karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Ituiutaba, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 16 gol yedi.

Goias ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Goias, 17 gol atarken 16 gol yedi.

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