Ituiutaba - Londrina maçı heyecanı

Brezilya Serie B maçında Ituiutaba ile Londrina, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 02:30. Maç öncesi Ituiutaba 14 puanla 20. sırada, Londrina 21 puanla 17. sırada bulunuyor. Ituiutaba, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Londrina son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 260. İddaa'da Ituiutaba kazanır 2.10, berabere biter 2.60, Londrina kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Ituiutaba önceki hafta Brasil De Pelotas mücadelesinde 2-1 kazandı.

Londrina, America Mineiro karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Ituiutaba, 9 gol attı ve 14 gol yedi.

Londrina ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Londrina, 6 gol atarken 9 gol yedi.

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