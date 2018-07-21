Ituiutaba - Ponte Preta düellosu

Ituiutaba ve Ponte Preta, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:00. Maç öncesi Ituiutaba 7 puanla 20. sırada, Ponte Preta 24 puanla 7. sırada bulunuyor. Ituiutaba son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Ponte Preta son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 313 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ituiutaba kazanırsa 3.30, beraberlik çıkarsa 2.70, Ponte Preta sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Ituiutaba önceki hafta Ceara mücadelesinde 3-1 kazandı.

Ponte Preta ise Sampaio Correa karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Ituiutaba, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Ituiutaba, kendi sahasında 4 gol attı, 12 gol yedi.

Ponte Preta, dış sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ponte Preta 10 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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