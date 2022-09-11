Ivana Sert mango hasadına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Ivana Sert yılın ilk mango hasadına katıldı

Antalya’nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde yılın ilk hasadına başlanılan mango, ihracata hazırlanıyor. Gazipaşa’da düzenlenen hasat etkinliğine moda tasarımcısı Ivana Sert de katıldı

Ivana Sert yılın ilk mango hasadına katıldı
Ivana Sert mango hasadına katıldı
0:00 / 0:00
DHA

Tropikal meyve üretiminde ürün çeşitliliğiyle 'Türkiye'nin bahçesi' olarak adlandırılan Gazipaşa'da yılın ilk mango hasadı başladı. Başta muz olmak üzere, avokado, ejder meyvesi gibi 52 tropikal meyve türünün yetiştirildiği ilçede meyvelerin kralı olarak bilinen mango üretimi düzenlenen etkinlikle kutlandı. Üretici Ahmet Karagöz'ün örtü altı serasında gerçekleştirilen hasada moda tasarımcısı Ivana Sert de katıldı. Etkinlikte bahçede mango ağacından meyveler toplanıp, ürün hakkında bilgi verildi.

'UZUN YILLARDIR TÜKETİYORUM'

Tasarımcı Ivana Sert de mango toplayıp, meyveyi çok sevdiğini anlattı. Sert, "Çok güzel bir mango serasındayız. Mango Türkiye'de çok bilinmeyen meyve. Ben mangonun güzelliğini, faydalarını tanıtmak için geldim. Mangoyu uzun yıllardır tüketiyorum. Çok doyurucu bir meyve. Rejim yapıldığı zaman kullanabilir. Potasyum, kalsiyum, magnezyum ve vitaminleri bol bir meyve. Gerçekten mucize bir meyve. Tadı müthiş" dedi.

KİLOSU 100 LİRA

Üretici Ahmet Karagöz ise Türkiye'nin değişik illerinden gelen katılımcılara mangonun nasıl yetiştirildiğini, meyveleri tattırarak anlattıklarını söyledi. Üretim alanında 6 tür mango yetiştirdiklerinden bahseden Karagöz, "32 dekar örtü altı üretim alanda 4 bin mango fidanı var. Mangolarımızı farklı ülkelere göndermeye başlayacağız. 3 yaşındaki ağaçtan 40- 50 kilo meyve alıyoruz. Bundan rekolte artacak. Ürünlerimiz kilosu 90 ila 100 liraya satılıyor. Bir mango meyvesi 1- 1.5 kilo arasında değişiyor" dedi.

'TÜRKİYE 10 YIL İÇERSİNDE BÜYÜK ÜRETİCİLER ARASINA GİRECEK'

Bölgede tropikal meyve üreticisine fidan temini ve üretim konusunda destek veren Mustafa Ezici ise şöyle konuştu:

"Yakın gelecekte dünyada mango üretiminde söz sahibi olacağız. 2 milyar dolarlık ihracat hacmi var. Çiftçi bir dekardan 500 ile 700 bin lira arasında para kazanabilir. Bu yıl ilk kez Moskova'ya bir market zincirine havayoluyla mango ihraç etik. Avrupa'ya da ihracata başlayacağız. Her yıl üretim artıyor. Mango ocak ile haziran ayı arasında yetişirken ülkemizde ağustos ile aralık ayında yetişiyor. Rakibimiz Mısır, İsrail ve İspanya. Dünyada 46 milyon ton mango üretiliyor. Giderek de üretim artıyor. Türkiye 10 yıl içerisinde büyük üreticiler arasına girecek."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinde
İŞ-YAŞAM Piyasalarda gözler ABD'nin enflasyonunda
Kurumlar vergisi mükelleflerinin sayısı 5 yılda yaklaşık yüzde 39 arttı
İŞ-YAŞAM Kurumlar vergisi mükellefi sayısında artış
Kamu kurumları, emeklilik işlemlerine ilişkin belgeleri yalnızca HİTAP üzerinden gönderecek - Günün Haberleri
İŞ-YAŞAM Emeklilik işlemleriyle ilgili gelişme
THY pandemi öncesi rekorunu geride bıraktı
İŞ-YAŞAM THY pandemi öncesi rekorunu geride bıraktı
Rusya, Azerbaycan ve İran, Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nu geliştirmek için anlaştı
İŞ-YAŞAM Rusya, Azerbaycan ve İran anlaştı
Avrupa'nın beş büyük ülkesinden minimum kurumlar vergisi adımı
İŞ-YAŞAM AB'den minimum kurumlar vergisi adımı
Son dakika haberler | Bakan Nebati'den kayıt dışı ekonomi açıklaması! İnternet üzerinden gelir elde edenler takipte
İŞ-YAŞAM İnternet üzerinden gelir elde edenler takipte
Promosyon Show Fuarı
İŞ-YAŞAM Promosyon Show Fuarı'na geri sayım!
ABD Hazine Bakanı Yellen 'ekonomi' sınıfında uçtu - Dünyadan Haberler
İŞ-YAŞAM Yellen 'ekonomide' uçtu!
Gürcistan ile protokol imzalandı
İŞ-YAŞAM Gürcistan ile protokol imzalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.