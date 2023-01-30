Iveco hakkında rekabet soruşturması

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Rekabet Kurulu, Iveco Araç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma açtı.

Yapılan açıklamaya göre,Iveco Araç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin internet satışları da dahil olmak üzere bölge ve müşteri kısıtlamaları ile 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 05.01.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Iveco Araç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 23-01/15-M sayı ile karar vermiştir.