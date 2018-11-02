Iwata - Hiroshima maçı ne zaman?

Japonya J1 Lig maçında Iwata ile Hiroshima, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 08:00. Maç öncesi Iwata 37 puanla 13. sırada, Hiroshima 56 puanla 2. sırada bulunuyor. Iwata, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Hiroshima son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 246 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Iwata kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 3.00, Hiroshima sahadan galip ayrılırsa 1.95 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Iwata önceki hafta Kashima mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Hiroshima, Kashiwa karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Iwata, evinde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 23 gol yedi.

Hiroshima, dış sahada 9 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hiroshima 19 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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